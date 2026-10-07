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Halk TV Gündem Aynı gün ifade verecekler: Fonzi Fatma Betül Sayan Kaya'ya yakın isim Erdin Özel adliyede!

Aynı gün ifade verecekler: Fonzi Fatma Betül Sayan Kaya'ya yakın isim Erdin Özel adliyede!

Fon skandalı kapsamında tutuklanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, ikinici kez ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. Özel, Fatma Betül Sayan Kaya ile olan yakınlığıyla biliniyor.

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Aynı gün ifade verecekler: Fonzi Fatma Betül Sayan Kaya'ya yakın isim Erdin Özel adliyede!
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Fon skandalı soruşturması kapsamında tutuklanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, ikinci kez ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Fon skandalı soruşturması çerçevesinde tutuklu bulunan Özel’in, soruşturma kapsamında ikinci kez ifade vermek için adliyeye getirildiği belirtildi.

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FONZİ SAYAN KAYA'YA YAKIN İSİM

Özel, AKP eski Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile olan yakınlığıyla biliniyor.

AYNI GÜN İFADE VERECEK

Özel'in Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın ifadeye çağrıldığı gün yeniden ifade verecek olması da dikkat çekti.

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NE OLMUŞTU?

Fon skandalına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in, Fatma Betül Sayan Kaya tarafından AKP’nin 26-29 Haziran tarihleri arasında Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirdiği 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldığı ortaya çıkmışttı.

Erdin Özel'in AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği de iddia edilmişti.

Erdin Özel, 27 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fon Skandalı Fatma Betül Sayan Kaya
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