Fon skandalında kanun teklifi hazır: Fonların tasfiyesi nasıl olacak?

AKP'li milletvekillerinin Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında fon skandalında fonların tasfiyesine yönelik kanun teklifinin çalışmalarını tamamladığı öğrenildi. İlerleyen günlerde Tükiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulması beklenen teklifle 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek.

TEKLİFTE NELER VAR

Teklifle her fonun kendi mal varlığının ve gerçek hak sahiplerinin tespit edilmesi, fon varlıklarının yatırımcıların ortak menfaati gözetilerek ekonomik değer kaybına yol açmaması, tasfiye edilmesi ve elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması amaçlanıyor.

"İLK GİREN İLK ÇIKAR"

Geçmiş tarihlerdeki nakit hareketlerinin bugünkü değerinin karşılaştırılabilmesi ve yatırımcıların mağduriyetinin denkleştirilebilmesi amacıyla da TÜFE ve Yİ-ÜFE değişim oranlarının aritmetik ortalamasına dayalı bir güncelleme yapılması ve çıkışların "ilk giren ilk çıkar" yöntemiyle mahsup edilmesi sağlanacak.

ARA ÖDEME FORMÜLÜ

Yatırımcıların tasfiye tamamlanıncaya kadar hiçbir ödeme alamamasının önüne geçmek amacıyla net yatırım tutarı ve kesinleşmiş hak ve alacak tutarı aşılmamak üzere kişi başına azami avans niteliğinde 1 milyon lira ara ödeme yapılacak.

Dağıtılabilir nakdin bu tutarların tamamını karşılamaması halinde mevcut nakdin hak sahipleri arasında oransal dağıtılması sağlanacak, eşit durumdaki yatırımcılar arasında nesnel ve öngörülebilir bir yöntem kurulacak.

Net yatırım tutarı en düşük olan hak sahibinden başlanmak suretiyle ödeme yapılmasına ve/veya tüm hak sahipleri bakımından uygulanacak asgari bir ara ödeme tutarı belirlenerek bu tutara kadar ödeme yapılmasına Sermaye Piyasası Kurulunca karar verilebilecek.

Gerçeğe aykırı değerler üzerinden fondan tasfiye tarihinden önce çıkış yaparak olağan piyasa koşullarının üzerinde kazanç elde etmiş kişiler ile fon portföyünde yer alan ve fiyatlarının gerçeğe aykırı oluştuğu tespit edilen paylardan olağan getirinin üzerinde kazanç elde etmiş kişiler bakımından isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak.

İADE TUTARI NASIL BELİRLENECEK

İade tutarının keyfi biçimde belirlenmemesi için fonun türü ve yatırım stratejisine uygun emsal fon getirileri ile ilgili payın dahil olduğu endeks veya Kurulca belirlenecek diğer objektif piyasa ölçütleri esas alınacak.

İSTEĞE BAĞLI İADELERDE 'GÖNÜLLÜLÜK ESASI'

Tasfiye kapsamındaki fonların olağan dışı getirilerinin emsal hesabını bozmasını önlemek üzere bu fonların emsal hesaplamaya dahil edilmemesi sağlanacak. İsteğe bağlı olarak yapılacak iadeler, gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilecek.

Muvazaalı veya karşılıksız kredi, borç, avans, teminat, devir, temlik, alım-satım, repo, ters repo ve benzeri işlemlerle ilişkili taraflara veya üçüncü kişilere aktarılan değerler ile bunların yerine geçen değerlerin fon mal varlığıyla bağlantısı korunacak.

SORUMLULUĞU BELİRLENEN KİŞİLERİN SORUMLULUĞUNA GİDİLECEK

Fonun kurucusu, yöneticisi portföy yönetim şirketinin, bunun yeterli olmadığı durumda ise zarar veya eksik tasfiye bakiyesinin oluşumunda sorumluluğu belirlenen gerçek ve tüzel kişilerin şahsi sorumluluğuna gidilecek.

EL KONULAN MALVARLIĞI MAĞDURLARA AKTARILABİLECEK

Ceza soruşturması veya kovuşturması kapsamında elkonulan ya da müsadere edilen malvarlığı değerleri, yatırımcıların zararının giderilmesinde kullanılabilecek.

Doğrudan fona devredilemeyen malvarlığı bakımından ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum sıfatıyla satış veya tasfiye işlemlerini yürütmesi suretiyle ekonomik değerin nakde dönüştürülmesi ve hızla ilgili fonlara aktarılması amaçlanacak.

Teklifle, yatırımcıların haklarının mümkün olan en yüksek ölçüde ve süratle korunması, tasfiye ve geri kazanım işlemlerinin hukuki belirlilik, hesap verebilirlik ve kurumlar arası eş güdüm içinde yürütülmesi hedeflenecek. (AA)