AKP'li Özlem Zengin'den 'fon skandalı' isyanı: Listenin tamamı açıklansın

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, siyasi partilerin grup başkanvekillerine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmaları için söz verdi. Fon skandalı olarak adlandırılan gelişmeler tartışılırken, AKP Grup Başkanvekili Özlem Tekin, yaşananlarla ilgili listenin tamamının açıklanmasını istedi. Tekin, "Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum. Hepsinin açıklanmasını istiyorum. Tamam, nasıl olursa bilmiyorum ama bu liste açıklansın, herkes bence huzura ulaşsın" dedi.

"BU ÖNEMLİ BİR MESELEDİR"

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sesinden dolayı özür dileyerek hasta olduğunu belirtti. Zengin, yaşanan gelişmeler nedeniyle üzgün olduğunu, milletvekillerinin de bu ağırlığı hissettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Burada konuşurken bence hacminden çok ağır ifadelerle konuşuyorsunuz. Bunu yaparken aslında bir anlamda bir tetiklenme yaratmaya çalışıyorsunuz. Şunu bilmenizi isterim; yani bir topluluk içerisinde bir yanlış varsa, o yanlış herkese, hangi partiden olursa olsun aynı şekilde rahatsız eder. Bu yaşanan, adına ne koyarsak koyalım; fon zihni, fon krizi, fon meselesi, fon soygunu, ne dersek diyelim bu önemli bir meseledir. Bugün teşekkür ediyoruz, Cumhurbaşkanı Yardımcımız da Genel Kurul'da ifade ettiler bunun hangi hacimde olduğunu; ama hacminden bağımsız olarak bu olayın varlığının çok önemli bir mesele olduğunu ifade ettiler"

"YARGISAL SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Fon İzleme Kurulu oluşturulduğunu belirten Zengin, "Bu kurulla birlikte önce mağdur olan insanlarla ilgili tablo tespit edilerek bir an evvel 1 milyona kadar olan ödemelerin yapılması hedefleniyor. Yargısal süreç zaten devam ediyor. En önemli kısmının da bu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Zengin, yaşananlarda örgütlü suç ihtimali bulunduğunu belirterek, "Biz 'Kim kaç lira almış'tan öte 'Bu suç nasıl işlendi', 'Bu suçu işleyenler içerisinde kamuda kim, hangi şekilde dahil oldu' bunun tespit edilmesi tüm Türkiye'nin geleceği için çok önemli, Türkiye siyasetinin geleceği için önemli" ifadelerini kullandı.

"BU BÜYÜK SOYGUNUN..."

Devlet Denetleme Kurulu'nun da nerede yanlış yapıldığının bulunması ve sistemin işleyişiyle ilgili sorunların tespit edilmesi konusunda görev yaptığını belirten Zengin, "Bu sebeple bu büyük soygunun, bu yapılan büyük... özellikle de insanların kandırılarak oluşturulan bu büyük problemli konunun, fon krizinin muhakkak surette hep beraber burada çözeceğimizi düşünüp Türkiye'de çözeceğimizi düşünüyorum. Yargının bunları muhakkak suretle cezalandırması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Zengin, Meclis araştırma komisyonu kurulabileceğini belirterek, "Komisyon da kurulabilir; bu da bunlardan bir tanesidir. İleriki günlerde de yine bunu tartışırız. Komisyon bu aşamalardan bir tanesi ama şu ana kadar yapılanları da bir önem içerisinde değerlendirmek lazım" diye konuştu.

YENİ Partili Başarır'ın konuşmasının başında AKP'li Baykan ile tartışmasına atıfta bulunarak Genel Kurul'daki tartışmalara tepkisini dile getiren Zengin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerini potansiyel hırsız gibi anlatmanıza ben tahammül edemiyorum. Yok öyle bir şey ya! Yok öyle bir şey! 'Tebessüm etti' diye insanlara nasıl böyle söylersiniz?" ifadelerini kullandı.

"BU İŞİ YAPANLARIN ADININ ÇIKARILMASINI, AÇIKLANMASINI İSTİYORUM"

Başarır, tüm milletvekillerini genelleyerek konuşmadığını belirterek "Ben eminim burada çocuğuna 50 lira harçlık veren, sabah kahvaltısını hazırlayan milletvekilleri var. Onların şerefini ve onurunu da korumak için bu işi yapanların adının çıkarılmasını, açıklanmasını ben istiyorum" dedi.

Başarır, fon krizinin tartışıldığı sırada bazı milletvekillerinin tepkisine ilişkin ise "Ben intiharlardan, açlıktan, sefaletten bahsederken bir arkadaşımızın bakarak, kafasını sallayarak gülmesi beni rahatsız etti. Bunu söyleyeyim" diye konuştu.

"NASIL OLRUSA BİLMİYORUM AMA LİSTE AÇIKLANSIN"

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise "Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum. Hepsinin açıklanmasını istiyorum. Tamam, nasıl olursa bilmiyorum ama bu liste açıklansın, herkes bence huzura ulaşsın" dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmaların ardından, "Adaletin olmadığı yerde insan haysiyeti yoktur. İnsan şerefi yoktur, insan onuru yoktur. Bayrak bile sıkıntıdadır. Daha adaletli bir Türkiye'yi milletimiz adına doğru buluyoruz. Daha adaletli bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi. (ANKA)