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Erdoğan, SpaceX ile görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, SpaceX’in üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nicolls’u kabul etti.

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Erdoğan, SpaceX ile görüştü
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, SpaceX’in üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nicolls’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, SpaceX’in üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nicolls ile bir araya geldi. Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşılmaması dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya platformu X'teki resmi hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından Antalya NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC) açılış programının ardından, SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nicolls'u kabul etti" (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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