SpaceX 100 milyar dolarlık uzay üssünü duyurdu

Uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX, ABD'nin Louisiana eyaletinde 100 milyar dolarlık devasa bir yatırımla yeni bir uzay üssü kuracağını resmen duyurdu. Şirket, kurulacak tesisin dördüncü ve en büyük fırlatma üssü olacağını belirtti.

100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

SpaceX'ten yapılan açıklamaya göre, yeni tesis yılda binlerce fırlatmayı destekleyecek ve uzay uçuşlarını önemli ölçüde artıracak. 100 milyar dolarlık yatırım, şirketin bugüne kadarki en büyük altyapı hamlesi olarak dikkat çekiyor. Açıklamada, inşaatın 2027'de başlamasının, ilk fırlatmanın ise 2029 gibi erken bir tarihte gerçekleştirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

BİNLERCE FIRLATMA VE İSTİHDAM HEDEFİ

Tesis tamamlandığında, her birinde iki fırlatma rampası ve bir yakıt tesisi bulunan beş fırlatma kompleksini içermesi bekleniyor. Projede ayrıca yakıt üretim tesisi, enerji üretim tesisi, araç işleme tesisi ve çalışanlar ile aileleri için konutlar da yer alacak. Şirketin gelecek 10 yılda doğrudan 3 bin yeni istihdam yaratması, 8 binin üzerinde de dolaylı istihdam öngörülüyor.

MUSK'TAN BİLİM KURGU VURGUSU

SpaceX'in Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Şimdiye kadar yalnızca bilim kurguda var olmuş bir uzay üssü inşa etmeye hazırlanıyoruz" ifadesini kullandı. Şirketin insanların yıldızları keşfetmek üzere dışarıda olduğu bir gelecek yaratmak amacıyla kurulduğunun altını çizen Musk, bunun da ancak uzaya gitmenin uçakla seyahat etmek kadar rutin hale geldiğinde mümkün olacağını belirtti. Musk, Louisiana'da kurulacak "Starbase, Louisiana" adlı üssün geleceğin önünü açacağını vurguladı.

(AA)