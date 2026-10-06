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'Daltonlar' suç örgütüne 14 ilde eş zamanlı operasyon: 26 şüpheli yakalandı

Kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı.

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'Daltonlar' suç örgütüne 14 ilde eş zamanlı operasyon: 26 şüpheli yakalandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantısı tespit edilen 12’si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, 30 Eylül'de yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı kişilerce Çankaya ilçesindeki bir iş yerine uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırıya katıldıkları belirlenen, 3'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 7 şüpheli tespit edildi.

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Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

33 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Olaya iştiraki bulunan diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalarda elde edilen delillerin incelenmesi sonucu, "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı oldukları belirlenen, 12'si adli süreçteki çocuk olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 zanlı gözaltına alındı (AA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Daltonlar Suç
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