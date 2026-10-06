Pastırma sıcaklarının gelmesine ramak kaldı! Termometrelere 34 dereceyi gösterecek

Ekim ayıyla birlikte yeniden yükselişe geçen sıcaklıklar, önümüzdeki günlerde yaz havasını aratmayacak. 9-13 Ekim arasında etkili olması beklenen sıcak hava dalgasıyla termometrelerin 34 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde görevli Meteoroloji Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, "Atmosferik koşullar yeniden değişiyor ve 9-13 Ekim arasında sıcaklıkların ciddi şekilde yükselmesini bekliyoruz. Adana’da 34, Muğla’da 31, Antalya’da 30, İzmir’de 29, İstanbul’da 26, Ankara’da ise 25 derece civarında sıcaklıklar görülebilir" dedi.

PASTIRMA SICAKLARININ GELMESİNE RAMAK KALDI

Hürriyet'te yer alan habere göre; İstanbul Aydın Üniversitesi’nde görevli Meteoroloji Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, sıcaklıklar yeniden yükselişe geçeceği tarihi açıkladı.

"ADANA’DA 34, MUĞLA’DA 31, ANTALYA’DA 30, İZMİR’DE 29..."

Eylül ayının son günlerinde etkili olan kuvvetli yağışların ardından sıcaklıkların yeniden yükselmesinin, sonbahar mevsiminde görülebilen doğal atmosferik değişimlerden biri olduğunu belirten Güven Özdemir, 9-13 Ekim tarihleri arasında beklenen sıcak hava dalgasının da bu sürecin bir yansıması olduğunu ifade etti.

“Eylül ayının son günlerinde Marmara, oldukça kuvvetli yağışlar ve belirgin bir sıcaklık düşüşü yaşadı. Ancak o tablo ekim ayının tamamının böyle geçeceği anlamına gelmiyordu. Nitekim şimdi atmosferik koşullar yeniden değişiyor ve 9-13 Ekim arasında sıcaklıkların ciddi şekilde yükselmesini bekliyoruz. Adana’da 34, Muğla’da 31, Antalya’da 30, İzmir’de 29, İstanbul’da 26, Ankara’da ise 25 derece civarında sıcaklıklar görülebilir. Bunlar ekim ayı açısından sıcak değerler ancak tek başına olağanüstü veya ekstrem sıcaklıklar olarak değerlendirilmemeli.”

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas, Tokat ve Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Osmaniye, K. Maraş, Hatay kıyıları, Karaman, Malatya'nın güney kesimleri, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri, Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.