Türkiye'nin en büyük kuyumcuları dolandırıldı! Altınları alıp alıp eritmişler

Türkiye'nin en büyük kuyumcu entegresi olan İstanbul Kuyumcukent’teki 16 firma dolandırıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, firmaların şikayeti üzerine yürütülen soruşturmada 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

TAKILARI ALIP ERİTMİŞLER

Başsavcılığın açıklamasına göre, O.K. ve H.K. öncülüğündeki bir grubun, üçüncü kişiler adına kurulan iş yerlerini aracı olarak kullandığı belirlendi.

Şüphelilerin, işçilikli bilezik, kolye ve alyans gibi takıları Anadolu’da satacaklarını söyleyerek topladıkları; ancak bu ürünleri satmak yerine kendi atölyelerinde eritip saf altına dönüştürdükleri iddia edildi.

KISMİ ÖDEMEYLE GÜVEN SAĞLAMIŞLAR

Açıklamada, şüphelilerin ürün aldıkları kişilere sözde satış yaptıklarını söyleyerek kısmi ödemeler yaptığı belirtildi.

Bu yöntemle güven sağlandığı, ardından yeni ürünler alınarak borç bakiyelerinin yükseltildiği kaydedildi. Süreç sonunda ise şüphelilerin mal aldıkları kişilere iflas ettiklerini söyleyerek ödeme yapmadıkları öne sürüldü.

Mağduriyetin toplam 64 kilo has altın karşılığı olduğu bildirildi.

ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nün çalışmaları sonrası 35 şüpheli hakkında operasyon kararı verildi.

İstanbul, Ankara ve Kocaeli’de 45 ev ve 3 iş yerinde 6 Ekim 2026’da eş zamanlı arama, gözaltı ve el koyma işlemleri başlatıldı.

Şüpheliler hakkında “örgüt kurmak”, “örgüt yönetmek”, “örgüte üye olmak”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan elde edilen gelirleri aklama” suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.

Başsavcılık ayrıca şüphelilerin banka ve elektronik para hesapları ile tüm hak ve alacaklarına el koyma tedbiri uygulandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 18 araç ve 13 taşınmaz için de el koyma kararı alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aşağıdaki açıklaması şöyle:

"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, İstanbul / Bahçelievler’de kurulu bulunan ve en büyük kuyumcu entegresi olan Kuyumcukent’te, 16 ayrı firma yetkilisinin yaptığı şikayet üzerine, O.K ve H.K öncülüğünde bir grubun, üçüncü kişiler üzerine kurdukları işyerlerini aracı olarak kullanıp işçilikli bilezik, kolye, alyans vb. takı malzemelerini, Anadolu’da satacaklarından bahisle topladıkları; ancak ürünleri aldıkları şekliyle değil, kendi uhdelerindeki atölyelerde eriterek saf altın haline getirdikleri; müşterilerden aldıkları ürünlerin karşılığında sözde satış yaptıklarını belirterek kısmi ödeme yapıp, yeni ürünler satın alarak, bakiyelerini yükselttikleri; süreç sonunda ise mal aldığı kişileri çağırarak iflas ettiklerini söyleyerek dolandırdıkları; neticede toplamda 64 kg has altın karşılığı mağduriyete sebebiyet verdikleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla anlaşılmakla;

35 şüpheli hakkında, İstanbul, Ankara ve Kocaeli illerinde, 45 ev ve 3 işyeri adresinde , 06/10/2026 tarihinde eş zamanlı olarak örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, suçtan elde edilen gelirleri aklama suçlarından gözaltı, arama ve elkoyma kararı verilmiş olup; ayrıca şüphelilerin banka ,elektronik para hesapları ile tüm hak ve alacaklarına , 18 adet taşıta , 13 adet taşınmaz malvarlığına TCK’ nın 282 maddesi kapsamında el koyma tedbir kararı alınmıştır."