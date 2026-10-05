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Beton mikserine çarpan araç takla atıp alev aldı: Feci şekilde can verdi

Trabzon Maçka'da beton mikserine çarpıp, takla atan otomobil alev aldı. Aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

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Trabzon'un Maçka ilçesindeki tünelde beton mikserine çarpıp, takla atan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 14.00 sıralarında, Maçka ilçesi T2 Tüneli'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 61 RA 272 plakalı otomobil, tünelde seyir halindeyken Y.B. (36) yönetimindeki beton mikserine arkadan çarptı. Takla atıp ters dönen otomobil alev aldı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yapılan kontrolde, otomobildeki sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün kimliğini belirleme çalışmaları sürerken, dumandan etkilenen beton mikserinin şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, tünelde seyreden otomobilin beton mikserine arkadan çarpıp, devrildiği ve aracın yandığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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