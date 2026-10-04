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Beşiktaş'ta 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

İstanbul Beşiktaş'ta günün en işlek saatinde zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Beşiktaş'ta 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı
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Beşiktaş'ta saat 18.00 sıralarında 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Barbaros Bulvarı'nda gerçekleşen kazada 2 kişi yaralandı.

BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME KAZA

Edinilen bilgiye göre Cihannüma Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda, sürücüsü Yashar N.'nin (33) direksiyon hâkimiyetini kaybettiği kiralık araç, trafik ışıklarında aynı yöne dönüş yapmak için bekleyen araçlara çarptı.

Beşiktaş'ta 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı - Resim : 1

Kazaya; Seher B. yönetimindeki araç, İsmail T. idaresindeki taksi, Nurettin T. yönetimindeki araç ve Bedirhan E.'nin kullandığı araç karıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde zincirleme kazada yaralandıkları belirlenen Bedirhan E. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ceren K., ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Beşiktaş'ta 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı - Resim : 3

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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