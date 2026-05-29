Bakanlık harita paylaştı 8 ili sarı kodla uyardı! Kara bulutlar saracak gök gürleyecek

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre bugün Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Giresun ve Trabzon çevreleri ile Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor. (AA)