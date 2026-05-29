Uyarılar peş peşe yapılmıştı: Sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı, dereler taştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sarı kodla uyarısının ardından Hatay'ın Defne ilçesi ile Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sabah saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Trafikteki sürücüler de ilerlemekte zorlandı.

Bazı cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerini su bastı. Düziçi ilçesinde dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü. Bazı köy yolları ile evlerin istinat duvarları çöktü. Belediye ekipleri, su tahliyesi çalışması başlattı.

ÇAY TAŞTI, EVLERİ SU BASTI

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle Kuzuculu Mahallesi'ndeki Deliçay taştı. Taşkın nedeniyle çevredeki bazı evler ile cadde ve sokakları su bastı.

Bölge halkı, su baskını nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirtti.

MAHSUR KALAN KADIN KURTARILDI

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde su baskını nedeniyle evinde mahsur kalan kadın, ekipler tarafından kurtarıldı. Su altında kalan bir kümesteki tavuk ve civcivler de öldü.

Öte yandan Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, iş makineleriyle dere yataklarında çalışma yaparken; yağışın etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri de temizlik ve onarım çalışması başlattı.

ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kuvvetli sağanağın ardından bazı bölgelerde sel oluştu. Su basan caddelerdeki araçların bazıları arızalandı.

Sel sularına kapılan çok sayıda park halindeki araç ise zarar gördü. Sahile akan sel suları nedeniyle deniz, kahverengiye büründü. Taşan derelerin havzalarında da toprak kayması meydana geldi. Kurban Bayramı tatili için sahildeki yazlıklarına gelen kişiler, zorluk yaşadıklarını belirtti.

SAKARYA'DA SAĞANAK NEDENİYLE 2 EVİ SU BASTI

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sağanak nedeniyle 2 ev sular altında kaldı.

İlçede gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sokak'ta B.Ç'ye ait tek katlı ve E.G'ye ait iki katlı evin alt katını şiddetli yağış ve gider hatlarının tıkanması sonucu su bastı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri ile ev sakinleri, evlerde biriken suları kova ve süpürgeler yardımıyla tahliye etti, yol kısmında ise kazmalarla suyun akışı için kanal açtı.

NALLIHAN'DA ÇAYIN TAŞMASI SONUCU BAZI BAHÇELERİ SU BASTI

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanak sonrası Nallı Çayı'nın taşması sonucu bazı bahçe ve tarlalar su altında kaldı.

İlçede etkili olan yağışın ardından Nallı Çayı taştı, Akdere Mahallesi'nde su basan bazı bahçe ve araziler zarar gördü.

Tarla sahibi Süleyman Ünlü, yaptığı açıklamada, bahçesinde ektiği domates, biber, kavun, karpuz, ne varsa su altında kaldığını belirterek, "Ayrıca 50 tavuk ve civcivim de telef oldu." dedi. (AA-DHA)