Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek! Meteoroloji bu illere sel uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kurban Bayramı’nın üçüncü günü olan 29 Mayıs’a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre Türkiye genelinde havanın çok bulutlu olması bekleniyor. Kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışların bazı bölgelerde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana’nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş’ın batı ilçeleri, Hatay’ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen kentlerde yurttaşların tedbirli olmasını istedi. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Tokat, İç Anadolu’nun bazı kentleri ve Akdeniz’in doğusunda yağışların yerel olarak etkisini artırması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise yağışların karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği belirtildi.

RÜZGAR SERT ESECEK

Rüzgârın genel olarak kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’da ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Kilis ve Gaziantep çevreleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgârın saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgâr nedeniyle ulaşımda aksama ve benzeri olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

KUZEY VE DOĞUDA SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara’da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgenin kuzey ve doğusunda aralıklı sağanak bekleniyor. İstanbul’da hava 23 derece olacak ve aralıklı sağanak görülecek.

Ege’de kıyı kesimlerde yağış beklenmezken, iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. İzmir’de hava 29 derece ve parçalı bulutlu olacak.

Akdeniz’de Antalya’nın kıyı kesimleri dışında bölge genelinde sağanak bekleniyor. Adana’nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu’da bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Öğle saatlerinden sonra Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Karadeniz’de sağanak etkili olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Tokat çevrelerinde kuvvetli yağış beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilecek.

Doğu Anadolu’da Van dışında bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda rüzgârın kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu’da ise hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuvvetli rüzgâr etkili olacak.