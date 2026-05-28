Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem AKOM İstanbulluları saat vererek uyardı! Sağanak mesaisi başlıyor

AKOM İstanbulluları saat vererek uyardı! Sağanak mesaisi başlıyor

AKOM’un yayımladığı son rapora göre, İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte öğle ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
AKOM İstanbulluları saat vererek uyardı! Sağanak mesaisi başlıyor
Son Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul’da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak, öğle ve akşam saatlerinde ise aralıklı sağanak yağış geçişleri görülecek.

Sabah saatlerinde hava sıcaklığının 19 derece olacağı kentte, öğle saatlerinde sıcaklık 26 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde termometreler 22 dereceyi gösterirken gece saatlerinde sıcaklığın 18 dereceye düşmesi bekleniyor.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

AKOM

Yurdu sağanak esir alacak! İşte bayramın ikinci gününde il il hava durumuYurdu sağanak esir alacak! İşte bayramın ikinci gününde il il hava durumu

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

AKOM verilerine göre nem oranı yüzde 50 ile 90 arasında değişecek. Rüzgarın ise karayelden hafif, zaman zaman orta kuvvette saatte 5 ila 20 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Gün içinde metrekareye 5 ila 15 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece olarak ölçüldü.

Açıklamada, sıcaklıkların 24-27 derece aralığında seyrederek yaz değerlerine yaklaşacağı belirtildi.

Öte yandan haftalık hava tahmin raporuna göre cuma ve pazar günleri aralıklı yağmur beklenirken, hafta sonunun ardından parçalı bulutlu ve açık havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hava Durumu İstanbul Hava Durumu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro