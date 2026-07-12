Altın sanmıştı, bilim dünyasının aradığı milyon kat daha değerli şeyi buldu

Avustralya’da yaşayan David Hole, 2015 yılında Maryborough Bölge Parkı’nda metal dedektörüyle arama yaparken ağır, kırmızımsı bir kaya parçası buldu. Bölgenin altın madenleriyle ünlü olması nedeniyle taşın içinde altın külçesi olduğunu düşünen Hole'un bulduğu bu nadir parçanın gerçek hikayesi, 9 Temmuz 2026'da Daily Galaxy tarafından aktarıldı.

ALTIN ARARKEN 4,6 MİLYAR YILLIK HAZİNE BULDU!

Taşı evine götüren Hole; içindeki gizemi çözmek için kaya testeresi, matkap, asit ve hatta balyoz kullandı. Ancak olağanüstü bir direnç gösteren blok hiçbir darbeyle kırılmadı.

MELBOURNE MÜZESİ GİZEMİ ÇÖZDÜ: 17 KİLOLUK UZAY PARÇASI

Hole, merakını gidermek için taşı 2018 yılında Melbourne Müzesi’ne götürdü. Jeolog Dermot Henry, taşın üzerindeki erime izlerini (regmaglipt) fark etti. 17 kg ağırlığındaki bu yoğun kütlenin, altına değil, demir açısından zengin bir göktaşına işaret ettiği anlaşıldı.

ELMAS TESTEREYLE AÇILAN 4.6 MİLYAR YILLIK GEÇMİŞ

Yoğun kaya ancak elmas bir testereyle kesilebildi. İçerisinde Güneş Sistemi'nin ilk dönemlerinden kalan "kondrül" adlı mineral yapılar bulundu ve taş "H5 kondrit" olarak sınıflandırıldı. Dünya'nın oluşumundan önce, yaklaşık 4.6 milyar yıl önce Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında meydana gelen bu parça, bilim için altından çok daha nadir bir hazine haline geldi.

ALTINDAN DAHA NADİR BİR KEŞİF MÜZEDE

Yapılan izotop analizleri, bu göktaşının Dünya'ya 100 ila 1000 yıl önce düştüğünü gösterdi. Victoria eyaletinde şimdiye kadar bulunan sadece 17. göktaşı olan bu benzersiz parça, Museums Victoria koleksiyonuna dahil edilerek Melbourne Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.