AKP'ye geçer geçmez... Üsküdar'da işçi kıyımı sürüyor: 27 kişi daha!

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılması sonrası 8 Ekim'de belediye meclisinde yapılan ve kamuoyunda tartışma yaratan 'seçimle' Başkanvekilliği koltuğuna gelen AKP'li Dündar Ziya Gültekin’in ilçedeki işçi kıyımı sürüyor. Belediyede çalışan 29 işçinin ardından şimdi de 27 işçiyi daha işten çıkarmasına ilişkin YENİ Parti bugün Belediye’nin önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Belediye yönetimi AKP'ye geçtikten sonra işten çıkarılan kişi sayısı 56'ya yükseldi.

TAMAMI DEDETAŞ DÖNEMİNDE İŞE ALINDI

İşten çıkarılan işçilerin tamamının Dedetaş döneminde işe alınan işçiler olduğu öğrenildi. Aralarında şoför, temizlikçi, saha personeli, iletişim ekibinin bulunduğu işçilere, Cuma akşamı saat 19.00'dan sonra çıkışları verildi. İşçilerin neredeyse tamamına gerekçe olarak 'performans yetersizliği' gösterildiği bildirildi.

YENİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Üsküdar Belediyesi önünde açıklama yapan YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Avukat Onur Cingil, iktidarın önce Üsküdar halkının iradesini ardından Üsküdar Belediyesi işçilerinin emeğini gasp ettiğini söyledi.

"DEDETAŞ 1 İŞÇİYİ DAHİ İŞTEN ÇIKARMADI"

Cingil, konuşmasında şunları kaydetti:

"Biz geçtiğimiz hafta yaptığımız basın açıklamasında bunu söylemiştik; ‘Peyderpey çıkarmalar yapıyorsunuz, yapmayın’ diye uyarmıştık. Ama bugün itibarıyla baktığımızda, cuma günü 27 kişinin daha işten çıkarıldığını ve toplam rakamın 56'ya ulaştığını öğrendik. Üsküdar Belediyesi'nin oyları Sinem Dedetaş'a emanetti ve halk bu emanetin birileri tarafından gasp edildiğini gördü.

Şunun altını çizmek istiyorum; iki buçuk yıllık yönetim boyunca Belediye Başkanımız eski dönemden bir kişiyi bile işten çıkartmadı, kimsenin ekmeğiyle oynamadı. Hatta ve hatta ‘eski kadrolar’ dediğimiz birçok isimden müdür yaptı, müdür yardımcısı yaptı, şef yaptı, başkan yardımcısı yaptı. İnsanların ekmekleriyle, evine götürdüğü rızıklarıyla oynamadı, hiçbir zaman bunu yapmadı"

"İŞSİZLİK MAAŞIYLA TEHDİT EDİYORLAR"

Şimdiki yönetimin, Dedetaş dönemindeki işçileri kapı dışarı ettiğini, sayının bugün 56 yarın 100, ertesi gün 400’e çıkabileceğinin altını çizen Cingil, "Sebep olarak emekçilere sunulan tek gerekçe ise ‘performans düşüklüğü. Buna kim inanır? Onlarca işçinin aynı anda performanslarının düştüğüne kim inanır? Bu bir bahane. Ekonomi bu durumdayken insanları hem bu duruma getiriyorlar hem de çıkarmak istedikleri işçilere diyorlar ki ‘SGK kodu olan 4 koduyla çıkaralım işsizlik maaşı alırsınız’. Ya da bizimle anlaşmazsanız dava yoluna giderseniz 22 koduyla atılıp, torba kodla çıkarılıp, işsizlik alamazsınız’ diyorlar. İşçileri 3 kuruşluk işsizlik maaşı almak veya alamamakla tehdit ediyorlar" dedi.

Cingil, atılan işçilere destek vermeleri için sendikaları önce desteğe sonrasında da göreve davet etti. (BirGün)