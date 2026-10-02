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Üsküdar'da bir meclis üyesi daha AKP rozeti taktı: 29 kişi işten çıkarıldı

Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Tahsin Epli AKP'ye katıldı. Tartışmalı Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi öncesinde de 3 CHP'li üye AKP'ye geçmişti. Ayrıca 29 kişinin işten çıkarıldığı belirtildi.

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Üsküdar'da bir meclis üyesi daha AKP rozeti taktı: 29 kişi işten çıkarıldı
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Üsküdar Belediye Başkanvekilliğini AKP'li Dündar Ziya Gültekin'in kazanmasının ardından bir belediye meclis üyesi daha AKP'ye katıldı.

AKP Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Tahsin Epli'nin AKP'ye geçtiğini duyurdu.

"Epli’nin AK Parti ailemize katılımı gücümüze güç kattı." diyen Sarıcaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hoş geldiniz Tahsin Başkanım. Üsküdar sevdamızı ve hizmet gayemizi birlikte büyütecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Rabbim hayırlı, güzel hizmetlere vesile kılsın."

Üsküdar'da bir meclis üyesi daha AKP rozeti taktı: 29 kişi işten çıkarıldı - Resim : 1
AKP Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu - Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Tahsin Epli - Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin
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29 İŞÇİ DE ÇIKARILDI

Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran seçimin akabinde belediyenin AKP'ye geçmesiyle dikkat çeken bir karara imza atıldı.

Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre, belediyede görev yapan 29 kişi işten çıkarıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Üsküdar Belediye AKP İşçi
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