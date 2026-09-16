Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset AKP'ye transferi karşılıksız kalmadı: Tahsin Usta Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı oldu

AKP'ye transferi karşılıksız kalmadı: Tahsin Usta Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı oldu

Tartışmalı Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi öncesinde CHP'den AKP'ye geçen Meclis Üyesi Tahsin Usta, Dündar Ziya Gültekin tarafından Belediye Başkan Yardımcılığına atandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
AKP'ye transferi karşılıksız kalmadı: Tahsin Usta Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı oldu

Siyasi tartışmalar ve tutuklamaların gölgesinde gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminde AKP'ye geçerek kilit rol oynayan Meclis Üyesi Tahsin Usta, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Seçilmiş Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan ve CHP'li Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı belediye başkanvekilliği seçimi, AKP'nin itirazı üzerine tekrarlandı. İkinci kez düzenlenen seçim ise CHP'li iki meclis üyesinin tutuklanması ve dört üyenin de AKP'ye geçmesinin ardından gerçekleşti.

8 Eylül’de yapılan başkanvekilliği seçiminde AKP’li Dündar Ziya Gültekin 23 oyla Üsküdar Belediye Başkanvekili seçilirken, CHP ve YENİ Parti’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oyda kaldı.

Butlan şantajdan sabıkalı 'tanığı' tahliye olur olmaz CHP yöneticisi yaptı!Butlan şantajdan sabıkalı 'tanığı' tahliye olur olmaz CHP yöneticisi yaptı!

AKP'YE TRANSFERİ KARŞILIKSIZ KALMADI

AKP'ye menfaat karşılığı geçtiği iddia edilen üyeler tartışılmaya devam ederken Üsküdar Belediyesinde dikkat çeken bir karara imza atıldı.

Medyascope'tan Fırat Fıstık'ın haberine göre; AKP'ye geçen dört üyeden biri olan Tahsin Usta, Dündar Ziya Gültekin tarafından Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Üsküdar CHP YENİ Parti Belediye Başkanı Belediye AKP Transfer
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro