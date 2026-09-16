AKP'ye transferi karşılıksız kalmadı: Tahsin Usta Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı oldu

Siyasi tartışmalar ve tutuklamaların gölgesinde gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminde AKP'ye geçerek kilit rol oynayan Meclis Üyesi Tahsin Usta, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Seçilmiş Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan ve CHP'li Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı belediye başkanvekilliği seçimi, AKP'nin itirazı üzerine tekrarlandı. İkinci kez düzenlenen seçim ise CHP'li iki meclis üyesinin tutuklanması ve dört üyenin de AKP'ye geçmesinin ardından gerçekleşti.

8 Eylül’de yapılan başkanvekilliği seçiminde AKP’li Dündar Ziya Gültekin 23 oyla Üsküdar Belediye Başkanvekili seçilirken, CHP ve YENİ Parti’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oyda kaldı.

AKP'YE TRANSFERİ KARŞILIKSIZ KALMADI

AKP'ye menfaat karşılığı geçtiği iddia edilen üyeler tartışılmaya devam ederken Üsküdar Belediyesinde dikkat çeken bir karara imza atıldı.

Medyascope'tan Fırat Fıstık'ın haberine göre; AKP'ye geçen dört üyeden biri olan Tahsin Usta, Dündar Ziya Gültekin tarafından Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.