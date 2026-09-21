Adalet Bakanlığı önünde depremzedelerin nöbeti sürüyor: Randevu tepkisi

Adalet Peşinde Aileleri Platformu Adıyaman Temsilcisi Celal Gezer, Adalet Bakanlığı'nın kendilerini Adalet Bakanı veya yardımcısı yerine Ceza İşleri Genel Müdürü ile görüştürmek istediğini belirterek, "Şimdi biz aklımızı yitirmedik. 11 gündür gece gündüz buradaysak, demek ki 6 Şubat depremleriyle ilgili dava süreçlerinde çok hayati sorunlar var. Niye bize 11 gündür burada işkence çektiriyorsunuz? Depremzede ailelerle dalga mı geçiyorsunuz" diye sordu.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan binalara ilişkin davalarda yaşanan cezasızlık ve sorunları" protesto etmek amacıyla Adalet Bakanlığı önündeki eylemlerini 11'inci gününde sürdürüyor. Platform üyeleri, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşme talebiyle bekliyor.

Platformun Adıyaman Temsilcisi Celal Gezer, 11 gündür Adalet Bakanlığı önünde sürdürdükleri Adalet Nöbeti'ne ilişkin, bugün Bakanlıktan kendilerinden isim talep edildiğini, ardından görüşme için çağrıldıklarını ancak Adalet Bakanı veya Bakan Yardımcısı yerine Ceza İşleri Genel Müdürü ile görüşmelerinin teklif edildiğini söyledi.

Gezer, "Bu konu içinde idari konuların olduğu, mahkeme süreçlerinin olduğu, ailevi durumlarının olduğu, tüm Türkiye'yi ilgilendiren 6 Şubat 2023 ve sonrasında olacak depremleri de içeren hayati bir konudur. Bizi konuyu kapsamayan bir genel müdürle muhatap etmek istediler" dedi.

"DEPREMZEDE AİLELERLE DALGA MI GEÇİYORSUNUZ?"

Gezer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi biz aklımızı yitirmedik. 11 gündür gece gündüz buradaysak, demek ki 6 Şubat depremleriyle ilgili dava süreçlerinde çok hayati sorunlar var. Bunu biz bir türlü izah edemedik. Eğer bu sorunları çözme niyetiniz yoksa, çıkın bunu söyleyin, taraf olduğunuzu söyleyin. Niye bize 11 gündür burada işkence çektiriyorsunuz? Depremzede ailelerle dalga mı geçiyorsunuz? 53 bin insan hayatını kaybetmiş, öncesinde önlem almamışsın, sonrasında engellisiyle ilgilenmiyorsun, adam çalışmaya muhtaç, adaletini vermiyorsun, sorumlularını yargılamıyorsun, bugün karşımıza genel müdürü çıkarıyorsun. 53 bin insan ölmüş ya, Adalet Bakanı'nın bundan daha önemli ne işi var? Adalet Bakanı yardımcısının bundan daha önemli ne işi var? İlle sermayedar mı olmalıyız? Adalet Bakanı'yla görüşmek için illa siyasi ilişkilerimizin mi olması lazım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yetmiyor mu?

"53 BİN İNSAN HAYATINI KAYBETTİ, DAHA NE OLMASI GEREKİYOR?"

Sen 53 bin insanın hayatını kaybettiği olaya böyle mi bakıyorsun? Bakın, her türlü acımıza rağmen buradayız. Gidenlerimizin hakkını aramak için buradayız. Siz bu durumun ya farkında değilsiniz ya da umurunuzda değil. Gidip bir seçim çalışmasına katılıyorsunuz. Ancak bu konuya ayıracak yarım saatiniz yok. Ben bu ülkenin vatandaşı mıyım ya? Siz görevinizi yapsaydınız 53 bin insan hayatını kaybetmeyecekti. Bugün hala yapmıyorsunuz. Neyi bekliyorsunuz? Ne olmalı daha? Yerle bir mi olmalı memleketler? Yarın öbür gün İstanbul yerle bir olduğunda ne yapacaksınız? Nasıl kurtaracaksınız bu ülkeyi? Nasıl kurtaracaksınız bu insanları? Siz bugün bu duyarsızlığı gösteriyorsanız. Marmara depremi olduğunda ne yapacaksınız? 11 gündür gece gündüz buradayız. Karşımıza genel müdürü çıkarıyorsunuz. Bu konu genel müdürle görüşecek bir konu olsaydı, görüşelim derdik. Bu konunun önemini anlamaya davet ediyorum. Yarın öbür gün enkazların üzerinde insan parçaları toplamak istemiyorum. Bu konu bu kadar ciddidir. Yaşadığımız süreç bugün böyledir. Bugün Adalet Bakanlığı konunun farkında değildir"

PLATFORMDAN BAKANLIĞI SÜRE

Platform Sözcüsü Döne Kaya, Adalet Bakanı ve yardımcılarına yarın saat 11.00'e kadar süre verdiklerini belirterek, "Bizi kabul ederlerse görüşeceğiz, 13'ten sonra şayet hala bizi kabul etmemiş olurlarsa da derdimizi ülkenin Cumhurbaşkanı'na anlatacağız" dedi. (ANKA)