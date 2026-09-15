Depremzedelerin bakanlık önündeki eylemine müdahale: Erdoğan pankartı kaldırıldı

Adalet Peşinde Aileleri Platformunun, Ezgi Apartmanı davasında verilen tahliye kararına karşı Adalet Bakanlığı önünde sürdürdüğü eyleme polis müdahale etti.

Beş gündür devam eden eylemde aileler, Manolya Sitesi ve Ezgi Apartmanı davalarının sanıklarının AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilmiş fotoğraflarını taşıyordu. Söz konusu fotoğrafların rahatsızlık yarattığı belirtildi.

Fotoğraflarla "Cumhurbaşkanı'nın itibarının zedelendiğini" ifade eden polis ekipleri, pankartların kaldırılmasını istedi.

Depremzedelerin pankartları kaldırmayacaklarını belirtmesi üzerine emniyet güçleri pankartlara el koydu.

"SANIKLA FOTOĞRAF ÇEKTİREN CUMHURBAŞKANI'NIN İTİBARI ZEDELENİYOR"

"6 Şubat depreminde enkazda altı gün kalan ailemin karakteri zedelenmiyor, kişiliği zedelenmiyor. 6 Şubat'ta ölen 53 bin insanın itibarı zedelenmiyor." diyen platform sözcüsü Döne Kaya, "Manolya Sitesi'ndeki ölümlerden sorumlu olan sanıkla fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı'nın itibarı zedeleniyor." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Platformun Adıyaman Temsilcisi Celal Gezer ise "Cumhurbaşkanı'nın itibarını asıl zedeleyenin, Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Kervan Pastanesi'nin sahibi olduğunu" söyledi. (ANKA)