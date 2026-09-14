Son Dakika | Ezgi Apartmanı davasında pastanecilerin tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'na ilişkin davada, "olası kastla öldürme" suçlamasıyla yargılanan pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığı ve depremzede ailelerin tahliye kararına yaptığı itiraz, Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildi. (ANKA)

ADALET BAKANLIĞI ÖNÜNDE ADALET NÖBETİ BAŞLATILMIŞTI

Öte yandan davada tutuklu sanık kalmamasının ardından depremzede yakınlarından oluşan Adalet Peşinde Aileler Platformu üyeleri, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşme talebiyle Adalet Bakanlığı önünde başlattıkları eylemini sürdürüyor.

Adalet Bakanlığı önünde konuşan depremzede Hüseyin Öz, Hatay Elit Apartmanı'nda 92 saat enkaz altında kaldığını, elini ve ayağını, eşinin ayağını ve iki evladını kaybettiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Bu yargılama sürecinde benim içimden geçen bir cümle var. Bu yargılamayı yapan hakim ve savcılar, ben evlatlarımı toprağın altına gömmüşüm; onlar yalnızca serçe parmaklarını gömebilirlerse bizim acımızı az da olsa anlayabilirler. Onu görerek adil karar vermelerini istiyoruz."