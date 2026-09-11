Son Dakika | 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasında pastane yetkililerine tahliye kararı

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı davasında kararını açıkladı. Mahkeme, pastanenin yetkilileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'e 6 yıl 8 ay hapis cezası vererek tahliyelerine karar verdi. Sanık Ertan Danacı'nın ise beraatine hükmedildi.

NE OLMUŞTU

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde, Onikişubat ilçesinde bulunan Ezgi Apartmanı'nın yıkılması sonucunda, en küçüğü 6 aylık Asude bebek olmak üzere 35 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın zemin katında faaliyet gösteren pastanenin yetkilileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla öldürme" ve "olası kastla yaralama", müteahhit Yakup Aktaş ile fenni mesul Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

Ayrıca binanın inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesinde görev yapan Fahri Yiğitoğlu, Veli Çiftaslan ve Mehmet Dişçeken ile pastanedeki tadilatları denetlemeyen Onikişubat Belediyesi personeli Sait Avşar, Ali Gemci, Mehmet Akif Canlı ve Mustafa Şirikçi hakkında da "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı. Yargılama sürecinde müteahhit Aktaş yaşamını yitirdi.

ESASA İLİŞKİN MÜTALAA

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 11'inci duruşma öncesinde esasa ilişkin görüşünü açıklamış, sanıklar Mustafa Pekel, Sami Kervancıoğlu ve Ertan Danacı'nın "olası kastla kasten öldürme, olası kastla nitelikli kasten öldürme, olası kastla yaralama" suçlarından, fenni mesul Mehmet Tekin'in "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma", 7 kamu görevlisinin ise "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmalarını istemişti.

SANIK SAVUNMALARI

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mağdur ve mağdur avukatlarının ardından sanık ve avukatlarına söz verildi.

Tutuksuz sanık fenni mesul Mehmet Tekin, "40 yıllık tecrübem var. O kadar yerde hata yapmadım burada mı hata yapacağım?" diye sordu. 1 yılı aşkın süre tutuklu kaldığını hatırlatan Tekin, "Allah aşkına 'olası kast' isteyin ama somut delil gösterin" dedi ve kendisine yönelik kumpas kurulduğunu savundu.

Tutuklu sanık Sami Kervancıoğlu savcının esasa ilişkin mütalaasına katılmadığını belirterek "Ben suçsuzum. 14 aydır hapis yatıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Diğer tutuklu sanık Mustafa Pekel de "Savcının esasa dair mütalaasını kabul etmiyorum. Dosyaya 5 rapor geldi, 4'ü bizim suçumuz olmadığını söylüyor. Suçsuzum" diye konuştu.

(ANKA)