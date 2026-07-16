YÖK'ten depremzede öğrencilere yeni karar!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki öğrenciler için kritik bir karara imza attı.

KARAR 4 İLDEKİ ÜNİVERSİTELERİ KAPSIYOR

YÖK, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilere tanınan "özel öğrencilik" hakkının 1 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

YÖK tarafından yapılan resmi yazılı açıklamada, bölgedeki depremzede öğrencilerin eğitim süreçlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamalarının öncelikli hedef olduğu belirtildi. Bu doğrultuda, öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri için özel öğrencilik statüsünün uzatılması kararlaştırıldı.

ÖZEL ÖĞRENCİLİK UYGULAMASI SÜRÜYOR

Kurul, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından, etkilenen illerdeki öğrencilerin talepleri doğrultusunda özel öğrencilik hakkından yararlanabilmelerine olanak sağlamıştı. YÖK’ün aldığı bu düzenleme; 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 akademik yıllarını kapsayacak şekilde yürürlükte kalmaya devam etti. (DHA)