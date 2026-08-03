Depremde 42 kişiye mezar olmuştu: AKP'li müteahhit tahliye edildi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Bad-ı Saba Konutları A Bloku, 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 42 kişinin hayatını kaybetmesine ve 17 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Yıkılan binaya ilişkin açılan davada, deprem döneminde AKP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı olan müteahhit, statik proje müellifi ve şantiye şefi Şahin Avşaroğlu tek tutuklu sanık olarak yargılanıyordu.

MAHKEMEDEN EV HAPSİ VE TAHLİYE KARARI

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Şahin Avşaroğlu'nun tutukluluk değerlendirmesini yaparak tahliyesine hükmetti. Mahkemenin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Sanık Şahin Avşaroğlu'nun tutuklulukta geçen süresi, kovuşturmanın bulunduğu aşama, mevcut delil durumu, bilirkişi raporunda belirtilen kusur durumları, tutuklamanın koruma tedbiri oluşu ve her koruma tedbirinde olduğu gibi orantılı şekilde uygulanmasının gerekmesi hususları dikkate alınarak tahliyesine, başka suçtan tutuklu ya da hükümlü değilse derhal salıverilmesi için Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına, kovuşturmanın bulunduğu aşama dikkate alınarak sanık hakkında konutunu terk etmemek ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir."

ACILI AİLEDEN KARARA BÜYÜK TEPKİ

Enkaz altında üç çocuğu ve annesini yitiren Nuri Gülçin, "Onca delil, onca bilgi ve belgeye rağmen, üstelik bilirkişi raporunda açıkça kusurlu görülmesine rağmen, 42 kişinin katili nasıl tahliye edilir, aklımız almıyor. AKP'nin ilçe başkanı olursa demek ki oluyormuş" dedi. (ANKA)