İBB davasında ikinci celsenin 20. günü: Ek iddianamenin ardından ilk mahkeme

İBB davasında bugün 2. celsenin 20. duruşması görülecek. 19. duruşmada Murat Ongun, 'itirafçı' sanıkların beyanları üzerinden mahkeme heyetine seslenerek savcılık ve mahkeme savunmalarında, "Bildiklerimi anlattım" diyen ancak mahkemedeki sorguda ifadesini "Duymuştum" diyerek değiştiren itirafçılarla ilgili, "Hayatımızı dedikodularla karartanlar hakkında işlem başlatmanızı istiyorum" demişti.

EK İDDİANAME ANA DAVAYLA BİRLEŞTİRİLDİ

Geçtiğimiz hafta Adalet Bakanı Akın Gürlek, İBB davasında ek bir iddianame hazırlandığını açıklamış, akabinbde İBB davasında ek bir iddianame hazırlanmıştı. İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. soruşturması kapsamında hazırlanan ve ana davayla birleştirilen 195 sayfalık iddianamede, dosyaya 12 yeni eylem eklenirken 29 kişi hakkında hapis cezası talep edildi.

İMAMOĞLU DA ARALARINDA

29 sanıklı ek iddianamede 8 isim ana davada zaten yargılanırken, 21 yeni sanık dosyaya dahil oldu. Yeni eklenen 12 eylemle birlikte, İBB ana davası kapsamındaki toplam eylem sayısı 155'e ulaştı.

Hakkında ceza talep edilen 29 isim arasında Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş ve Ali Sukas da yer alıyor.

Geriye 107 tutuksuz sanık kaldı. Ekrem İmamoğlu'nun ay sonu dinlenmesi bekleniyor.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay, İBB davasının ikinci celsesinin 20. gününde Silivri'deki duruşma salonunda yaşananları anbean aktarıyor...