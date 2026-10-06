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13 yaşında kalp krizine yenik düştü! Alican'a acı veda

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 13 yaşındaki Alican Başdoğan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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13 yaşında kalp krizine yenik düştü! Alican'a acı veda
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Alican Başdoğan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Alican’ın ani ölümü, ailesi ve eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

YATAĞINDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Şehit Harun Saltalı Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Alican Başdoğan’ı yatağında hareketsiz halde bulan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Alican’ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

13 yaşında kalp krizine yenik düştü! Alican'a acı veda - Resim : 1

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Başdoğan’ın cenazesi, işlemlerinin ardından Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine götürülerek burada toprağa verildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Alican’ın ölümü, ailesi ve yakınlarının yanı sıra okulundaki öğretmenleri ve arkadaşlarını da yasa boğdu.

Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Şekeroğlu, okul idaresi ve öğretmenlerle birlikte Başdoğan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. (DHA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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