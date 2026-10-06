AİHM'nden Rabia Naz açıklaması: Soruşturmada eksiklikler var

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yaptığı açıklamada, 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümüne ilişkin başvuruda Türkiye’ye sorular yönelterek etkin soruşturmanın yürütülüp yürütülmediğini sordu.

12 Nisan 2018’de yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve kurtarılamayan Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili savcılık binadan düşme sonucu ölümün gerçekleştiğini öne sürmüştü.

Ailenin itirazı sonrasında 29 Mayıs 2025’te Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdi ve aileye 350 bin lira ödenmesine hükmetti.

Yeniden soruşturma kararı almayan Anayasa Mahkemesi, yaşam hakkının ihlal edildiğini, soruşturmanın özensiz yürütüldüğünü paylaştı.

11 yaşındaki kızları Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili yargı kararlarını AİHM’e taşıyan aile kızlarının ölüm nedeni hakkında yürütülen soruşturma ve davanın şüphelerin tamamını gidermediğini öne sürdü.

Medyascope’tan Fırat Fıstık’ın haberine göre AİHM tarafından yapılan açıklamada özetle üç temel soru soruluyor:

AİHM’İN SORULARI

AİHM, özellikle AİHS’nin 2. maddesinin usul boyutu açısından, Rabia Naz’ın ölümünün koşullarını aydınlatmaya yönelik soruşturmanın yeterli olup olmadığını ve Türk hukuk sisteminin bu yükümlülüğü yerine getirmeye elverişli olup olmadığını soruyor.

AYM SÜRECİ

AİHM, AYM’nin başvuruyu yaklaşık beş yıl sonra karara bağlamasının AİHS’nin 6/1. maddesindeki “makul süre” şartını ihlal edip etmediğini soruyor.

NE OLDU?

Rabia Naz, 13 Nisan 2018’de Eynesil’de evlerinin önünde ağır yaralı halde bulundu ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İlk soruşturma sürecinde ölümün yüksekten düşme sonucu meydana geldiği değerlendirmesi yapıldı. Ailesi ise bu sonuca itiraz etti. Baba Şaban Vatan, kızına bir aracın çarptığını, Rabia Naz’ın daha sonra evlerinin önüne bırakıldığını ileri sürdü.

Vatan’ın iddiaları üzerine olayın trafik kazası ihtimali de tartışmaya açıldı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden alınan raporda ise ölümün trafik kazasına bağlı çarpma sonucu meydana gelmiş olabileceği yönünde değerlendirme bulunduğu dönemde kamuoyuna yansıdı.

Şaban Vatan, kendi yaptığı araştırmalarda Eynesil’deki bazı siyasi bağlantılara dikkat çekti ve soruşturmanın bu nedenle gerektiği gibi yürütülmediğini savundu. Bu iddialar, soruşturma boyunca Vatan’ın temel tezlerinden biri oldu.