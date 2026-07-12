100 yıllık evi tıra yükleyip kaçırdılar!

Sha'rel Moore ve kocası Brandon, Iowa’da aileleri için üç dönümlük bir arazi satın aldı. Ancak arazideki mevcut evi restore etmek çok pahalıydı. Çift pes etmek yerine, sadece 4 mil (6 km) uzaklıkta bulunan ve sahiplerinin artık kullanmadığı 1920'lerden kalma bir çiftlik evini 12.000 dolara satın aldı.

Plan çılgıncaydı. Ev bütün halinde yeni araziye taşınacaktı. Jordan Greene’in People dergisindeki 29 Haziran 2026 tarihli raporunda, nakliye şirketi veya taşınma maliyeti belirtilmese de evin yeni yerine başarıyla ulaştığı aktarıldı.

Evin taşınması bittiğinde asıl mücadele başladı. Sha'rel, duvarları ve zeminleri açtıklarında 100 yıllık binanın gizlediği büyük yapısal hasarlarla karşılaştıklarını söyledi. Lüks ve sınırsız bir bütçe yerine el emeğine dayanan bu tadilata aile, üç çocuklarıyla yaşayabilecekleri konforlu bir yuva için yaklaşık 80.000 dolar yatırım yaptı.

HAMİLEYKEN BAŞLADI, SOSYAL MEDYADA YÜZ BİNLERCE TAKİPÇİYE ULAŞTI

Çiftin en büyük amacı evin karakterini yansıtan orijinal ahşapları korumaktı; hepsini söküp depoladılar. Sha'rel’in, eşinin Washington'daki ailesini bilgilendirmek için başlattığı video günlükleri, sosyal medyada patlama yaparak yüz binlerce takipçiye ulaştı.

İnsanlar, özellikle Sha'rel üçüncü çocuğuna hamileyken bu zorlu ve filtresiz dönüşümü hayranlıkla izledi. İnternetteki yüksek bütçeli, kusursuz projelerin aksine bu hikaye; el emeğini, aksilikleri ve gerçek tasarrufu yansıtıyordu.

VE AİLE YENİ EVİNE TAŞINDI!

Ana tadilat aşamaları bittikten sonra aile resmen eve yerleşti. Dış cephe kaplamasını bitiren çift, artık hızlı bitirme baskısını geride bıraktıklarını; peyzaja ve kademeli iyileştirmelere odaklandıklarını belirtti. Bu proje, eski evleri yıkmak yerine onları koruyup taşımak isteyenlere ilham veren bir alternatif oldu.