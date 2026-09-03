Ünlü pizzacı satıldı! Türkiye'de seveni çoktu

KFC ve Taco Bell'in de sahibi olan Yum! Brands, Pizza Hut operasyonlarının Anakara Çin dışındaki satış süreci resmen tamamlandı.

Şirket, Yum China Holdings'e 1,2 milyar dolara yaptığı satışın ardından LongRange Capital ile yaklaşık 1,5 milyar dolara gerçekleştirdiği işlem sonucu Pizza Hut'taki paylarını tamamen devretti.

2,7 MİLYAR DOLARLIK İKİ AŞAMALI SATIŞ

Söz konusu anlaşma, gelecekteki performansa bağlı olarak 2030 yılına kadar 75 milyon dolara kadar ek bir kazanç hakkı ödemesi (earn-out) barındırıyor.

Anakara Çin’deki Pizza Hut satış süreci ise 7 Ağustos 2026 tarihinde Yum China Holdings, Inc. alımıyla tamamlanmıştı. Böylece iki ayrı işlem şeklinde gerçekleşen satışların toplam büyüklüğü 2,7 milyar dolara ulaştı. Satış tutarlarının nihai fiyat düzeltmelerine tabi olduğu ifade edildi.

PORTFÖYDE KAN DEĞİŞİKLİĞİ VE DEVLERİN YOL HARİTASI

Gerçekleştirilen bu iki ayrı işlem, Yum! Brands’in Pizza Hut markasından tamamen çıkışını tescilledi. Holding, bünyesindeki KFC, Taco Bell ve Habit Burger & Grill gibi diğer restoran markalarını işletmeye devam edeceğini duyurdu.

Küresel çapta 151 ülke ve bölgede 44.000’den fazla lokasyonla faaliyetlerini sürdüren holdingin CEO’su Chris Turner, süreçle ilgili olarak şu açıklamada bulundu: "Bu işlemin tamamlanmasıyla Yum! Brands daha odaklı bir şirket olarak ilerliyor. Dünya genelinde büyüme için önemli fırsatlar var."

TÜRKİYE'YE DÖNER Mİ?

KFC ve Pizza Hut markaları Türkiye'deki şubelerini kapatmıştı. 2025 yılında, ünlü markaların Türkiye’deki işletmecisi olan İş Gıda AŞ, mali yükümlülüklerini yerine getiremeyince Yum! Brands, Türkiye'deki franchise sözleşmesini askıya almıştı.

Bu gelişmenin ardından yüzlerce Pizza Hut ve KFC mağazası kapsına kilit vurdu.

Yum! Brands, Türkiye'de kapatılan 537 KFC ve Pizza Hut şubesiyle ilgili geçtiğimiz aylarda doğrudan işletme modeliyle yeni bir ortaklık kurduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.

Ancak geçen aylara rağmen sürece dair bir gelişme yaşanmadı.

DEVLERİN HUKUKİ VE FİNANSAL DANIŞMANLIK AĞI

Milyarlık satış operasyonunda çok sayıda uluslararası finans ve hukuk devi görev aldı. Goldman Sachs ve Barclays, Yum! Brands şirketine finansal danışmanlık hizmeti sunarken; Weil, Gotshal & Manges LLP işlem danışmanı olarak görev üstlendi.

Baker McKenzie uluslararası kurumsal ve fikri mülkiyet danışmanlığı sağlarken, Dinsmore and Shohl LLP ise Çin dışındaki Pizza Hut operasyonlarının satışı konusunda sözleşme ayrımı danışmanlığını yürüttü. Mayer Brown LLP ise Pizza Hut Çin satışında işlem danışmanı olarak yer aldı. Şirket yönetimi, bu satışın kurumsal evrimlerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ve kalan marka portföyüne odaklanacaklarını belirtti.