Zayıflama iğneleri sonlarını getirdi! Dev pizza zinciri satılıyor

Küresel hızlı tüketim ve gıda pazarında dev markaların mülkiyet yapısını değiştiren büyük bir satış operasyonu gerçekleşiyor. Haber Merkezi tarafından derlenen bilgilere göre; KFC, Taco Bell ve Pizza Hut markalarının çatı kuruluşu olan Yum Brands, fast-food sektöründe tırmanan rekabet baskısı ve tüketici harcamalarında gözlenen yavaşlama eğilimi nedeniyle pizza zincirini toplam 2,7 milyar dolar karşılığında satacağını duyurdu.

Reuters'tan aktardığı ve Oksijen'in derlediği habere göre, kurumsal yönetim tarafından yapılan resmi açıklamada Pizza Hut’ın Çin ana karası sınırları içerisindeki tüm ticari faaliyetleri 1,2 milyar dolar bedel karşılığında Yum China tarafından devralınacak.

Reuters kaynaklı verilere göre, zincirin Çin dışındaki geri kalan tüm küresel operasyonları ise 1,5 milyar dolar karşılığında özel sermaye şirketi LongRange Capital’a devredilecek. Alınan bu nihai satış kararı, Yum Brands’in 2026 yılının mayıs ayında LongRange Capital ile münhasır (özel) görüşmelere başlamasının ardından resmiyet kazandı. Holding, bahse konu o dönemde Pizza Hut için olası bir satış senaryosu da dahil olmak üzere farklı stratejik seçenekleri masaya yatırdığını kamuoyuna ilan etmişti.

TACO BELL KARŞISINDA ZAYIF PERFORMANS

Pizza Hut, son yıllarda bağlı bulunduğu Yum Brands grubunun diğer hızlı servis restoran markaları, özellikle de Taco Bell karşısında ticari olarak çok daha zayıf bir performans sergiledi. Holding yönetimi, markanın büyüme hızının kronik biçimde yavaşlaması ve küresel pazar payı kaybının sürmesi nedeniyle zincirin geleceğine yön vermek adına bir süredir radikal seçenekleri gündeminde tutuyordu.

ZAYIFLAMA İLAÇLARI FAST-FOOD SEKTÖRÜNÜ YAVAŞLATTI

Fast-food sektörü genelinde ise tüketim talebinde süregelen yapısal bir zayıflık dalgası yaşanıyor. Küresel gıda sektörü, kilo verme ve zayıflama amaçlı olarak yaygın şekilde tüketilen GLP-1 tabanlı ilaçların popülerleşmesiyle birlikte tüketicilerin kademeli olarak daha sağlıklı gıdalara yönelmesinin finansal etkilerini derinden hissediyor.

Bununla birlikte, dünya genelinde tırmanan yüksek enflasyon sarmalı, tüketici güven endekslerindeki gerileme ve artan gıda ham madde maliyetleri de özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sınırları içinde faaliyet yürüten pizza zincirleri üzerindeki ekonomik baskıyı her geçen gün artırıyor.

Sektörün büyük oyuncuları, bir yandan sürekli yükselen emtia maliyetleriyle mücadele etmeye çalışırken, diğer yandan bütçesi daralan kitlelerin günlük harcamalarını kısmalarından ötürü finansal olarak olumsuz yöne savruluyor. Yum Brands, yasal devir işlemlerinin tamamen sonuçlanmasının ardından Pizza Hut’ın mülkiyet bağını tamamen koparacak olsa da bünyesindeki KFC ve Taco Bell markalarının işletmesini ve yönetimini sürdürmeye devam edecek.