Tonlarca altını bir gecede iki ülkeden çıkarmıştı! Hollanda'nın hamlesinin nedeni ortaya çıktı

Hollanda Merkez Bankası (DNB) bünyesinde toplam 612,4 ton altın bulunuyor. Bu rezervlerin güncel piyasa değeri yaklaşık 83,8 milyar dolar seviyesinde seyrediyor. Hollanda yönetimi bu altınları kendi sınırları içindeki depoların yanı sıra Londra, New York ve Ottawa şehirlerinde muhafaza ediyordu.

HOLLANDA'NIN ALTIN DAĞILIMI DEĞİŞTİ

Son yapılan operasyondan önce ülkenin altın varlıklarının yüzde 31,3'ü New York'ta, yüzde 19,7'si Ottawa'da ve yüzde 18,1'i ise Londra'da tutuluyordu.

Gerçekleştirilen transferlerin ardından New York'un payı yüzde 18,5 oranına gerilerken, Londra'nın payı yüzde 32,1 seviyesine çıktı. Böylece ABD'de altın rezervi azaltılırken İngiltere'de arttırıldı.

10 MİLYAR DOLARDAN FAZLA ALTIN YER DEĞİŞTİRDİ

Söz konusu operasyon yalnızca külçe altınların uçaklarla nakledilmesinden ibaret kalmadı. DNB, New York kentinde tutulan yaklaşık 59 ton altını elden çıkararak Londra piyasasından yeniden altın alımı gerçekleştirdi.

Bununla birlikte ABD ve Kanada depolarından Hollanda topraklarına 27 tondan fazla külçe altın fiziksel olarak getirildi. 2025 yılı sonundaki değerler baz alınarak yapılan hesaplamalara göre, New York merkezinden yaklaşık 10,7 milyar dolarlık, Ottawa merkezinden ise 1 milyar doların üzerinde altın başka noktalara aktarıldı.

"AĞIR KRİZLERE HAZIRLANIYORUZ"

Hollanda Merkez Bankası, bu hamlenin arkasındaki temel gerekçeyi varlıkların coğrafi olarak daha dengeli paylaştırılması ve olası sarsıntılara karşı hazırlık seviyesinin yükseltilmesi şeklinde duyurdu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DNB Başkanı Olaf Sleijpen, altın rezervlerinin gerektiğinde daha rahat işleme konulabilmesini amaçladıklarını dile getirerek, bu adımla ülkenin dayanıklılığını ve krizlere hazırlığını güçlendirdiğini söyledi.

Banka yönetimi, Londra'da bekletilen altınların olağanüstü durumlarda çok daha hızlı işlem görebileceğini savundu. Kurumun hesaplamalarına göre New York ve Ottawa'daki rezervlerin acil koşullarda doğrudan ve hızlı bir şekilde kullanılabilmesi oldukça zor bir süreç gerektiriyor.

RUSYA ÖRNEĞİ RİSK ALGISINI DEĞİŞTİRDİ

DNB yönetimi, alınan kararın doğrudan belirli bir devlete karşı beslenen güvensizlikten kaynaklandığını resmi olarak deklare etmedi. Ancak ABD'den çıkarılan varlıkların miktarının Kanada'dan çekilenden katbekat fazla olması, operasyonun zamanlamasını uluslararası kamuoyunda tartışmaya açtı. Piyasaları takip eden uzmanlar, son dönemde devletlerin kendi altın rezervleri üzerindeki fiziki denetimi artırma eğiliminde birleşiyor. Washington ile Avrupa devletleri arasında ticaret alanında yaşanan sürtüşmeler, İran merkezli gerilimler ve diğer jeopolitik başlıklardaki tırmanışın bu eğilimi tetiklediği ifade ediliyor.

Süreci etkileyen bir diğer kritik unsur ise yabancı başkentlerde tutulan rezervlerin siyasi krizler esnasında dondurulabilme ihtimali oldu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından yaklaşık 300 milyar dolarlık Rusya Merkez Bankası varlığının Batılı ülkeler tarafından dondurulması, diğer devletlerin yabancı merkez bankalarındaki varlıklarına yönelik risk algısını kökten sarstı.

BENZER ADIMLAR DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNDEN DE GELDİ

Rezervlerini ABD'den geri çeken tek Avrupalı aktör Hollanda değil. Fransa Merkez Bankası, Ocak 2026'da New York Fed depolarında tutulan 129 ton ağırlığındaki yaklaşık 17 milyar dolar değerindeki altını ülkesine getirdi. Almanya da benzer bir yola başvurarak 2013-2017 yılları arasında New York'tan Frankfurt kentine 600 tondan fazla altın sevkiyatı gerçekleştirmişti. Bu gelişmeler ışığında Hollanda'nın hamlesi tek başına ani bir kopuş anlamına gelmese de, küresel gerilimlerin tırmandığı bu süreçte Avrupa devletlerinin stratejik varlıklarını kendi kontrollerine veya Londra gibi alternatif merkezlere kaydırması dikkat çeken bir eğilim yaratıyor.