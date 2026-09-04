Altın yükselişe geçti, o saati bekliyor! Gözler ABD'de

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde haftalık bazda yükselişle girdi.

Spot altının onsu 4.468,27 dolar seviyesinde işlem görüyor. Piyasaların tüm dikkati bugün açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisine odaklanmış durumda. Bu verinin, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında atacağı adımlara ilişkin beklentilerin yönünü belirlemesi bekleniyor.

PERŞEMBE GÜNÜ YAŞANAN YÜKSELİŞ VE FED YETKİLİLERİNİN AÇIKLAMALARI

Değerli metal, perşembe günü yaklaşık yüzde 2 oranında değer kazandı. Bu yükselişte Fed Guvernörü Christopher Waller’ın açıklamaları belirleyici oldu. Waller, enflasyon baskılarının ılımlı kalmaya devam etmesi halinde faizlerin sabit tutulmasını destekleyeceğini dile getirdi.

Bu açıklamanın ardından eylül ayında faiz artırılacağı yönündeki beklentiler geriledi. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed’in bu ay faiz artırma ihtimalini yüzde 50 civarında fiyatlıyor.

ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması ve işsizlik oranının artması durumunda faiz artışı beklentisinin daha da zayıflaması ve bu tablonun altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemesi öngörülüyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

VT Markets Global Strateji Operasyonları Başkanı Ross Maxwell, zayıf istihdam verileri ile işsizlikteki tırmanışın faiz artırımı gerekçelerini zayıflatabileceğini ifade etti.

Maxwell, böylesi bir senaryoda altının toparlanabileceğini kaydederken, önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon verileri sebebiyle piyasadaki fiyatlamaların hızla değişebileceğine dikkat çekti.

Yüksek faiz oranları, getiri sunmayan altın üzerinde baskı yaratmaya devam ederken; merkez bankalarının güçlü altın talebi, değerli metaldeki olası düşüşleri sınırlayan en önemli unsurlardan biri olma özelliğini koruyor. Öte yandan, ABD’de işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta hafif artış göstermesi, iş gücü piyasasının genel anlamda istikrarlı bir seyir izlediğine işaret etti.

ORTADOĞU'DAKİ ÇATIŞMALAR VE DİĞER DEĞERLİ METALLERİN DURUMU

ABD ile İran arasındaki çatışmalar da piyasaların yakın takibinde yer alıyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Washington ile Tahran arasındaki çatışmaların resmi bir savaş olmadığını ifade ederken, gerginliğin ne zaman sona ereceğine dair herhangi bir takvim paylaşmadı.

Sürecin uzamasının enerji fiyatları ve enflasyon beklentileri üzerinden değerli metalleri de etkilemesi bekleniyor. Altın fiyatları yatay bir seyir izlerken diğer değerli metallerde gerileme görüldü.

Spot gümüş yüzde 0,5 düşüşle 66,59 dolara, platin yüzde 1,5 kayıpla 1.799,44 dolara, paladyum ise yaklaşık yüzde 1 azalışla 1.408,75 dolara geriledi. Söz konusu metallerin haftayı sınırlı kayıplarla tamamlaması öngörülüyor.