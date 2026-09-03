Altın cuma gününü bile beklemedi! Kaybını kapattı yoluna baktı

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Altın fiyatları, ABD doları ve Hazine tahvil getirilerindeki geri çekilmenin desteğiyle tırmanışını sürdürüyor.

GRAM ALTINDA DÜNDEN BUGÜNE 300 LİRALIK FARK

Önceki seansta yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gören spot altın, perşembe günü yüzde 0,5 artışla 4.409,97 dolara kadar yükselirken, güncel fiyat 4.436 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dün 6 bin 600 liraya kadar gerileyen gram altın 6 bin 894 liradan işlem görüyor.

ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,9 artışla 4.455,30 dolara çıktı. Doların değer kaybetmesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getiriyor.

GÖZLER KRİTİK TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE

Piyasaların asıl odağında cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi yer alıyor. ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdam raporu, ağustos ayında özel sektör istihdamının ılımlı şekilde arttığını ortaya koydu.

Yatırımcılar, tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması halinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz artırma ihtimalinin azalabileceğini ve bunun altın fiyatlarını destekleyebileceğini değerlendiriyor.

4 BİN 400 DOLARIN ÜZERİNDE KALIRSA YÜKSELİR ÖNGÖRÜSÜ

Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, istihdam raporunun haftanın en önemli gelişmesi olacağını belirtti. Spivak'a göre altının 4.400 dolar seviyesinin üzerinde kalması halinde fiyatlarda yeniden yukarı yönlü hareket görülebilir; bu eşiğin aşılmasıyla birlikte 4.500 dolar ve ardından 4.700 dolar seviyelerine doğru bir hareket tetiklenebilir.

Mevcut durumda altının 4.436 dolar seviyesinde bulunması, 4.500 dolarlık psikolojik direnci yeniden gündeme taşıyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ VE JEOPOLİTİK RİSKLER

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın bu ay faiz artırma ihtimalini yaklaşık yüzde 62 olarak fiyatlıyor. Fed'in 15-16 Eylül tarihlerindeki toplantısı öncesinde açıklanacak istihdam verisi, faiz beklentileri açısından kritik önem taşıyor.

Daha yüksek faiz oranları, faiz getirisi sağlamayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırırken, faiz beklentilerinin zayıflaması altın için destekleyici unsur oluşturuyor.

Öte yandan Fed'in yayımladığı ekonomik değerlendirmede, ABD ekonomik faaliyetlerinin son haftalarda ılımlı şekilde arttığı, istihdamın hafif yükseldiği ve fiyatların ılımlı şekilde yükseldiği belirtildi. Bu karışık ekonomik görünüm Fed yetkililerinin eylül toplantısındaki kararını zorlaştırıyor.

Diğer yandan altın fiyatlarında jeopolitik gelişmeler de yakından izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın üst düzey yardımcılarının, kasım ayındaki ara seçimler öncesinde İran savaşının daha fazla tırmanmasını önlemeye çalıştığı bildirilirken, jeopolitik risklerin artması güvenli liman talebini destekliyor.

Diğer değerli metallerde de yükseliş kaydedildi; gümüş yüzde 0,6 artışla 65,74 dolara, platin yüzde 0,6 artışla 1.770,88 dolara, paladyum ise yüzde 0,6 artışla 1.354 dolara ulaştı.