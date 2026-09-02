ABD özel sektör istihdam verisi çakıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) iş gücü piyasasındaki ivme kaybı derinleşiyor.

Automatic Data Processing (ADP) tarafından paylaşılan verilere göre, ülkedeki özel sektör istihdamı ağustos ayında 38 bin kişilik artış kaydetti.

PİYASALAR NE BEKLİYORDU

Söz konusu büyüme, piyasalarda öngörülen 47 bin kişilik beklentinin gerisinde kalırken; temmuz ayına ait yukarı yönlü revizyonla 46 bin olarak güncellenen istihdam rakamının da altında gerçekleşti.

Açıklanan bu son veriler, ocak ayından bu yana özel sektörde kaydedilen en zayıf istihdam artışı olarak kayıtlara geçti.

EN GÜÇLÜ PERFORMANS EĞİTİM VE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEN

İstihdam büyümesindeki yavaşlama dikkat çekerken, istihdamın en hareketli olduğu alan eğitim ve sağlık hizmetleri sektörü oldu. Bu alan ağustos ayında 45 bin yeni iş imkanı yarattı. Uzmanlar, ADP Ulusal İstihdam Raporu'nun, resmi makamlarca açıklanacak tarım dışı bordro raporundan iki gün önce yayımlandığına ve piyasalar için öncü bir gösterge niteliği taşıdığına dikkat çekiyor.