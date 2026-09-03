78 ton altın bir gecede ABD'den çıkarıldı

Uluslararası finans piyasalarında ve jeopolitik alanda artan hareketlilik, merkez bankalarının rezerv yönetim stratejilerini doğrudan etkiliyor. Hollanda Merkez Bankası (DNB), New York Federal Rezerv Bankası kasalarında bulunan 78 tondan fazla altın rezervini İngiltere’nin başkenti Londra’ya taşıdı. DNB tarafından yapılan resmi açıklamada, söz konusu operasyonun temel amacının altın varlıklarını farklı ülkeler arasında daha dengeli bir biçimde dağıtarak olası kriz senaryolarına karşı hazırlık seviyesini artırmak olduğu kaydedildi.

Hollanda Merkez Bankası Başkanı Olaf Sleijpen, altınların Londra'ya aktarılmasıyla birlikte bu rezervlerin piyasadaki alınıp satılabilirlik (likidite) kabiliyetinin yükseltildiğini ifade etti. Sleijpen konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Bunları hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmayacağımızı umuyoruz ancak dayanıklılığımızı ve hazırlığımızı güçlendirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

NEDEN NEW YORK YERİNE LONDRA TERCİH EDİLDİ?

Rezervlerin transfer adresi olarak seçilen Londra, fiziki altın ticaretinde küresel ölçekte en büyük merkez konumunda bulunuyor. Verilere göre kentte haftalık bazda 900 milyar doları aşan altın işlemi gerçekleştiriliyor.

DNB, İngiltere Merkez Bankası nezdinde muhafaza edilen altın külçelerinin “modern uluslararası ticaret standartları” ile tam uyumlu olduğunu ve bu sayede küresel piyasalarda en hızlı işlem gören varlıklar arasında yer aldığını bildirdi. Bunun yanı sıra, acil bir kriz durumunda Avrupa kıtasına coğrafi olarak daha yakın olan Londra’daki rezervlere erişimin, okyanus ötesindeki bir kıtaya kıyasla lojistik açıdan çok daha kolay olacağı vurgulandı.

85 TONLUK OPERASYONUN ARKA PLANI: 27 TONU FİZİKİ OLARAK TAŞINDI

Hollanda Merkez Bankası’nın kasalarında ve yurt dışı hesaplarında toplamda yaklaşık 612 ton altın rezervi bulunuyor. Son planlama dahilinde New York’tan 78 tondan fazla, Kanada’nın Ottawa kentinden ise yaklaşık 7 ton olmak üzere toplamda yaklaşık 85 tonluk rezervin Londra merkezine kaydırılması kararlaştırıldı.

Ancak bu devasa miktarın tamamı fiziksel sevkiyat yoluyla Atlantik Okyanusu üzerinden nakledilmedi. Risk ve maliyet yönetimini optimize etmek amacıyla ABD ve Kanada’dan Avrupa’ya fiziksel olarak yalnızca 27 ton altın taşındı. Kalan miktar ise Amerika kıtasındaki piyasalarda satılarak eş zamanlı biçimde Londra piyasasından aynı miktarda yeni altın külçesi satın alındı. Bu yöntemle fiziki nakliyat ihtiyacı asgariye indirilerek coğrafi dağılım tamamlanmış oldu.

FRANSA BENZER YÖNTEMLE TÜM REZERVİNİ ÇEKMİŞTİ

Hollanda'nın gerçekleştirdiği bu hamle, Avrupa'daki merkez bankaları arasında bir ilk niteliği taşımıyor. Fransa Merkez Bankası da Temmuz 2025 ile Ocak 2026 arasındaki dönemde New York Merkez Bankası’nda bulunan altın rezervlerinin tamamını çekme kararı almıştı.

Dönemin Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, bu kararın politik saiklerle alınmadığını kamuoyuna duyurmuştu. Fransa da Hollanda gibi rezervlerin tamamını gemi veya uçaklarla taşımak yerine, bir kısmını ABD piyasasında satıp Avrupa piyasalarından yeniden satın alma modelini tercih etmişti.

ALTIN ABD TAHVİLLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Merkez bankalarının rezerv politikalarındaki bu değişimler, altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığı bir konjonktürde gerçekleşiyor. Ons başına fiyatı son 12 ay içerisinde yaklaşık yüzde 25 değer kazanarak 4 bin 364 dolar seviyelerine kadar tırmanan kıymetli maden, kurumsal talebin odağında yer alıyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) verilerine göre altın, geçtiğimiz yıl itibarıyla ABD devlet tahvillerini geride bırakmayı başararak dünya genelindeki en büyük rezerv varlığı unvanını elde etti. Bu gelişmeyle birlikte küresel çaptaki bazı merkez bankalarının varlıklarını ABD sınırları içerisinde tutma konusunda daha temkinli adımlar atmaya başladığı gözlemleniyor.

ALMANYA'NIN ALTIN STRATEJİSİ VE NEW YORK KASALARI

Dünya genelinde ABD'nin ardından en büyük ikinci altın rezervine sahip olan Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) da geçmiş yıllarda benzer bir rezerv optimizasyonuna gitmişti. Bundesbank, 2013 yılında aldığı stratejik bir kararla rezervlerinin en az yüzde 50'sini ülke sınırları içerisinde tutmayı hedefledi. Bu kapsamda Paris ve New York kasalarından Frankfurt’a toplam 674 ton altın taşındı ve bu nakil operasyonu yaklaşık 7 milyon euro maliyetle tamamlandı.

Söz konusu sevkiyata rağmen Almanya’nın mevcut altın rezervlerinin yaklaşık üçte biri halen New York Merkez Bankası bünyesinde saklanıyor. Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, bu yıl içerisinde ABD'de kalan altınların da ülkeye geri getirilmesi yönünde gelen çağrıları geri çevirdi. Nagel, mayıs ayında yaptığı resmi açıklamada, “Altının New York Merkez Bankası'nda güvenli şekilde saklandığı konusunda hiçbir şüphem yok” diyerek mevcut saklama koşullarını koruyacaklarını belirtti.