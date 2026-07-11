SSAAT hisseleri ne zaman işlem görecek? Takvim belli oldu

Borsa İstanbul (BİST), halka arz aşaması geride kalan şirketin paylarının borsada işlem görmeye başlayacağı takvimi kamuoyuna duyurdu. Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SSAAT) hisseleri, 16 Temmuz 2026 tarihinde belirlenen baz fiyat üzerinden borsaya adım atacak.

İŞLEM DETAYLARI VE EMİR SINIRI BELLİ OLDU

Şirketin sermayesini oluşturan 660 milyon 388 bin 991 Türk Lirası (TL) nominal değerli payları kotasyon şartları çerçevesinde kota alınırken; halka arz edilen 66 milyon 944 bin 955 TL nominal değerli paylar, 16 Temmuz 2026 Perşembe gününden itibaren Yıldız Pazar'da alım satıma açılacak.

Şirket hisseleri, 56 TL baz fiyat, "SSAAT.E" işlem kodu ve sürekli işlem metoduyla borsada el değiştirecek. Gerçekleştirilecek işlemler esnasında uygulanacak en yüksek emir değeri ise 1 milyon TL sınırında tutulacak.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 3,75 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Şirketin halka arz sürecinde yürütülen talep toplama aşaması daha önce noktalanmıştı. Bu süreçte halka arzın toplam finansal hacmi 3,75 milyar TL seviyesine ulaşırken, yurt içi bireysel yatırımcılardan gelen talep miktarı kendilerine ayrılan toplam kontenjanın 1,78 katı olarak gerçekleşmişti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşılan resmi açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

"Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 660.388.991 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 66.944.955 TL nominal değerli Şirket payları 16/07/2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 56 TL/pay baz fiyat, "SSAAT.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir."