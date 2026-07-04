Temettü dağıtacaklar: Bu hafta 5 şirket pay dağıtacak

Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet yürüten Lila Kağıt Sanayi (LILAK), Özsu Balık (OZSUB), Meysu Gıda (MEYSU), LDR Turizm (LIDER) ve Panelsan Çatı (PNLSN) yeni haftanın başlamasıyla birlikte yatırımcılarına nakit kar payı (temettü) ödemesi gerçekleştirecek.

6 TEMMUZ'DA İKİ FİRMA KAR PAYI ÖDEYECEK

Haftanın ilk işlem gününde iki şirket temettü ödemelerini başlatacak. Lila Kağıt Sanayi (LILAK), ortaklarına hisse başına brüt 1,5254661 TL, stopaj kesintisinin ardından net 1,2966461 TL nakit kar payı verecek. Söz konusu hak kullanım tarihi 6 Temmuz 2026, hesaplara geçiş tarihi ise 8 Temmuz 2026 olarak netleşti.

Aynı gün hak kullanım sürecini başlatacak olan Özsu Balık (OZSUB) ise hisse başına brüt 0,6166666 TL, net 0,5241666 TL nakit temettü dağıtımı yapacak. Şirketin yatırımcıları ödemelerini 8 Temmuz 2026 tarihinde alabilecek.

MEYSU GIDA TEMETTÜSÜ 7 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren Meysu Gıda (MEYSU), pay başına brüt 0,0500000 TL, vergi kesintisi sonrası net 0,0425000 TL nakit kar payı ödemesi yapacağını ilan etti. Bu şirket için belirlenen hak kullanım tarihi 7 Temmuz 2026 olurken, nakit tutarların yatırımcı hesaplarına aktarılacağı tarih 9 Temmuz 2026 olarak açıklandı.

LDR TURİZM VE PANELSAN ÇATI'DAN HAFTA ORTASI ÖDEMESİ

Kar payını toplamda dört taksit halinde ödeme kararı alan LDR Turizm (LIDER), bu doğrultuda ikinci taksit ödemesini gerçekleştirecek. Firma, ikinci taksit kapsamında hisse başına brüt 0,0356506 TL, net 0,0303030 TL nakit çıkışı yapacak. Yatırımcılar için hak kullanım günü 8 Temmuz 2026, ödeme günü ise 10 Temmuz 2026 olarak duyuruldu.

Haftanın son temettü ödemesi ise Panelsan Çatı (PNLSN) tarafından gerçekleştirilecek. Şirket, pay başına brüt 0,6879502 TL, net 0,5847576 TL temettü dağıtacak. Hak kullanımının 8 Temmuz 2026 tarihinde başlayacağı süreçte, nakit dağıtım tarihi 10 Temmuz 2026 olacak.