Borsada 6 ayın şampiyonu belli oldu

2025 yılını 11.261,52 puan seviyesinden noktalayan BIST 100 endeksi, 2026'nın ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyerek en düşük 11.296,52 puanı, en yüksek ise 15.204,92 puanı test etti.

Gösterge endeks, 30 Haziran kapanışı itibarıyla 14.121,83 puana ulaşarak ilk 6 ayda yatırımcısına nominal bazda yüzde 25,4 kazanç sağladı.

Aynı dönem zarfında BIST 30 endeksi de yüzde 33,7 oranında değer kazanarak 16.339,52 puana çıktı. BIST 100 endeksinin dolar bazındaki değeri ise 30 Haziran itibarıyla geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 15,4'lük bir artış göstererek 302,7 seviyesine geldi.

Endeks, dolar bazlı en dip seviyesini 267,6 puanla 2 Ocak'ta görürken, en yüksek seviyesine ise 334,6 puanla 11 Mayıs'ta ulaştı.

ANA SEKTÖRLERİN TAMAMI YÜKSELDİ

Yılın ilk yarısında 4 ana sektör endeksinin tamamı değer kazancı yaşadı. Yatırımcısına en yüksek getiriyi yüzde 60,5'lik yükselişle teknoloji endeksi sunarken, bu sektörü yüzde 28,4 ile mali endeks, yüzde 26,3 ile sınai endeks ve yüzde 19,4 ile hizmetler endeksi takip etti.

Alt sektör endekslerine bakıldığında ise takibe alınan 23 endeksten 21'inin yükseldiği, 2 endeksin ise değer kaybettiği görüldü.

Bu dönemde en yüksek prim yapan alt sektör, yüzde 411,9'luk devasa artışla finansal kiralama faktoring endeksi oldu. Bu sektörü yüzde 91,8 ile bilişim, yüzde 52,2 ile metal ana sanayi, yüzde 33,5 ile gıda içecek ve yüzde 32,7 ile metal eşya makine endeksleri izledi. Holding ve yatırım endeksi ilk yarıyı yüzde 8,9, bankacılık endeksi ise yüzde 8,6 kazançla kapattı. Yatırımcısına kaybettiren iki sektörden tekstil deri yüzde 14,4, spor endeksi ise yüzde 11,6 oranında geriledi.

FAİZ İNDİRİMİ VE JEOPOLİTİK RÜZGARLAR ETKİLİ OLDU

Borsa İstanbul'da 2026'nın ilk yarısındaki fiyatlama dinamikleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikası kararları, dezenflasyon beklentileri, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, yabancı yatırımcı sermaye hareketleri ve şirket bazlı haber akışlarıyla yön buldu.

Yıla hızlı giren borsada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ocak ayı toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37 seviyesine çekmesi ve faiz indirimlerinin süreceği beklentisi rekorları tetikledi. Banka, sonraki mart, nisan ve haziran toplantılarında ise politika faizini yüzde 37'de sabit tuttu.

ABD, İsrail ve İran arasındaki askeri çatışmaların tırmandığı mart ayında 327 baz puana kadar fırlayan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), bölgede barış ortamının tesis edileceği beklentisiyle 217 baz puana kadar çekilerek 26 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Ayrıca ABD'de Halkbank aleyhindeki ceza davasının düşürülmesi de bankacılık sektörü üzerindeki yasal risk algısını hafifletti.