Bosra İstanbul'da yabancıların en çok aldığı hisseler belli oldu

Borsa İstanbul verilerine göre, haziran ayında yabancı yatırımcılar piyasada sınırlı bir satıcı görünümü sergilemesine rağmen, yılın ilk altı ayındaki toplam net giriş 2,57 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ay içinde yabancıların en çok rağbet gösterdiği ve alım yaptığı hisse senedi Türk Hava Yolları (THYAO) olurken, en yüklü çıkış Aselsan (ASELS) hisselerinde kaydedildi.

EN ÇOK NET ALIM YAPILAN İLK 10 HİSSE

Haziran ayı dökümlerine bakıldığında yabancı yatırımcıların alım tarafında zirveyi THYAO oluşturdu. Yabancılar bu hissede 2 milyar 502,6 milyon dolarlık alış işlemi yaparken, 2 milyar 356,5 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Böylece ilgili hissede 146,2 milyon dolarlık net yabancı alımı ortaya çıktı. İkinci sırada yer alan Akbank (AKBNK) hisselerinde 2 milyar 226,6 milyon dolarlık alıma karşılık 2 milyar 142,1 milyon dolarlık satış yapıldı ve net alım 84,5 milyon dolar oldu. Listenin üçüncü sırasındaki Margün Enerji (MAGEN) hisselerinde ise 62,2 milyon dolarlık net yabancı alımı kaydedildi.

Bu şirketleri sırasıyla; 54,6 milyon dolarla Türkiye İş Bankası (ISCTR), 48,6 milyon dolarla Europower Enerji (EUPWR) ve 44,1 milyon dolarla BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) izledi. Yabancıların net alım listesinin devamında 36,0 milyon dolarla Koç Holding (KCHOL), 32,7 milyon dolarla Efor Çay (EFOR) ve 32,3 milyon dolarla Migros (MGROS) hisseleri yer buldu. İlk 10 listesini, 26,6 milyon dolarlık net yabancı alımıyla Teknoloji Holding (TEHOL) tamamladı.

EN ÇOK NET SATIM YAPILAN İLK 10 HİSSE

Aynı dönem içerisinde yabancı yatırımcıların en sert çıkış yaptığı hisse ASELS oldu. Hissede 2 milyar 188,8 milyon dolarlık alışa karşın 2 milyar 428,3 milyon dolarlık yüklü bir satış gerçekleşti ve sonuç olarak 239,6 milyon dolarlık net satış tablosu oluştu. Satış dalgasında ikinci sırayı 98,8 milyon dolarlık net çıkışla Türk Telekom (TTKOM) alırken, Astor Enerji (ASTOR) hisselerinde 58,5 milyon dolarlık net yabancı satışı görüldü.

Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Özata Denizcilik (OZATD) hisselerinin her birinde 26,9 milyon dolarlık net satış kaydedilirken, Garanti BBVA (GARAN) hisselerindeki net çıkış 24,7 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Listenin geri kalanında İEYHO hisselerinde 24,2 milyon dolar, Ral Yatırım Holding (RALYH) hisselerinde 22,1 milyon dolar ve ANELE hisselerinde 21,5 milyon dolar net satış yapıldı. TAV Havalimanları (TAVHL) hisseleri de 18,1 milyon dolarlık net yabancı çıkışıyla en fazla satılan ilk 10 hisse arasında kendine yer buldu.

YABANCI ALIM-SATIM İSTATİSTİKLERİNE TARİHSEL BAKIŞ

2026 yılının aylık verileri incelendiğinde; yabancı fonların ocak ayında 1 milyar 994,1 milyon dolar ve şubat ayında 864,3 milyon dolar net alım yaptığı, mart ayında ise 623,3 milyon dolar net satış gerçekleştirdiği görülüyor. Nisan ayında yeniden 1 milyar 262,6 milyon dolarlık net alıma geçen yabancılar, mayıs ayında 845,8 milyon dolar ve haziran ayında 81,2 milyon dolarlık net çıkış yaptı. Tüm bu hareketlerin sonucunda, yılın ilk yarısı 2 milyar 570,7 milyon dolarlık (2,57 milyar dolar) toplam net sıcak para girişiyle kapanmış oldu.

Matriks Haber'in 1997 ile 2025 yılları arasındaki Borsa İstanbul verilerine dayanarak hazırladığı analize göre, uzun süren çıkış eğiliminin ardından 2025 yılı piyasaya yeniden girişin yaşandığı bir yıl olarak kayıtlara geçti.

Verilere göre 2025 yılından önce net yabancı girişinin yaşandığı son yıl 2017 olmuştu. 1997-2025 periyodu genel olarak değerlendirildiğinde, yabancı yatırımcıların 14 yılı net alımla, 15 yılı ise net satışla geçirdiği ortaya kondu. Özellikle 2018 ile 2024 yılları arasında peş peşe 7 yıl boyunca yaşanan aralıksız net satış süreci dikkat çekti. İlgili tarihsel dönemde en yüksek net alım rekoru 5,21 milyar dolar ile 2012'de kırılırken; en sert kaçış 4,58 milyar dolarlık net satışla 2020 yılında yaşandı. 2026'nın ilk 6 ayında gözlemlenen 2,57 milyar dolarlık bu giriş, yabancı fonların alım yönündeki iştahını sürdürdüğüne işaret ediyor.