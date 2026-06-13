Sri Lanka'dan Bodrum'a akın ettiler: Altından Mehmet Cengiz çıktı

Türkiye'nin turizm cenneti Muğla Bodrum'da Sri Lanka'dan gelen kalabalığı gören hayrete düştü. Ziraat Bankası şubesinin önünde sıra olan Sri Lankalıların neden geldiği merak konusu olurken yanıt Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu Cengiz Holding'de bulundu.

Kalabalığın Sri Lanka'dan gelen göçmen işçiler olduğu, Mehmet Cengiz'in Cennet Koyu'nda yapmaya çalıştığı lüks villa ve otel inşaatı için şehre getirildiği öğrenildi.

SRİ LANKA'DAN BODRUM'A AKIN ETTİLER

Bodrum Olay'dan Ercan Vuranlar'ın haberine göre, Danıştay'ın iptal ettiği özelleştirme ihalesine rağmen inşaata ara vermeyen ve dünyaca ünlü lüks otel şirketleriyle anlaşan Cengiz Holding'in, bu kez de inşaatı hızlı bitirmek için işçi ithal ettiği ortaya çıktı.

Yaz sezonu başlarken turist bekleyen Muğlalılar, sabah saatlerinde şehir merkezindeki bankanın önünde uzun kuyruklar oluşturan göçmen işçilerin görüntüsüne anlam veremedi.

ALTINDAN MEHMET CENGİZ ÇIKTI

Maaş hesabı açtırmak için Ziraat Bankası önünde sırada bekleyen işçilerin, Cengiz Holding'in Gölköy Mahallesi Cennet Koy Gökburun yarımadasında devam eden inşaatında çalışmak üzere getirildikleri belirlendi. İşçilerin, Türkiye ile Sri Lanka arasında anlaşmalı olan bir şirket tarafından resmi işlemleri yapılarak Bodrum'a nakledildikleri öğrenildi.

Cengiz Holding'in işçi ithalatı ilk değil. Holding daha önce de Cengiz İnşaat'ın Kastamonu-İnebolu yolundaki tünel ve yol yapım çalışmalarında çalıştırılmak üzere Sri Lanka'dan 50 yabancı uyruklu işçi getirmişti.

Bu durumun sosyal medyada büyük bir tartışma konusu olması üzerine Cengiz Holding yönetimi, bu istihdamın temel nedeni olarak Türkiye'de çalışacak yeterli personel bulunamamasını gerekçe göstermişti.

Cengiz'in "çalışacak yeterli personel yok" iddiasına karşın, Türkiye'de bu ay itibarıyla geniş tanımlı işsiz sayısının 12 milyon 188 bin kişiye yükselmiş olması dikkat çekti.

Yargı kararları ve çevre örgütlerinin tepkilerine rağmen doğal SİT ve arkeolojik koruma alanı statüsündeki bölgede devam eden otel inşaatında tek yabancı unsur işçiler değil. Hedef kitlesi yabancı zenginler olan projenin otel kısmını, İtalya merkezli dünyaca ünlü lüks segment markalardan Bulgari Hotels & Resorts işletecek.