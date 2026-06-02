Cengiz ve Çalık dümeni Erdoğan'ın memleketine kırdı: 24 köy ayağa kalktı

Cengiz ve Çalık holding maden çalışmalarında dümeni Erdoğan'ın memleketine, Rize'ye kırdı. Rize'nin Çayeli ilçesinde 4. grup maden ruhsatı alan Cengiz ve Çalık'a tepki gösteren 24 köy ayağa kalktı. "Çayeli’ni madene teslim etmeyeceğiz."

Rize’nin Çayeli ilçesinde 24 köyü kapsayan geniş bir alanda 4. grup maden ruhsatlarının verilmesine halk karşı çıktı. Büyük bölümü Cengiz ve Çalık Holding bünyesindeki şirketlere ait olan bu ruhsatlar çerçevesinde; altın, bakır, gümüş, kurşun ve çinko çıkarılması planlanıyor.

Yaşam alanlarının, su kaynaklarının ve temel geçim kaynağı olan çay tarımının tehdit altında olduğunu savunan köylüler, ÇED süreci dahi başlamadan Bakanlığa itiraz dilekçeleriyle başvurdu.

CENGİZ VE ÇALIK DÜMENİ ERDOĞAN'IN MEMLEKETİNE KIRDI

Doğaya verdikleri zararla tepkilere neden olan maden projelerinin sahibi Cengiz Holding ile Çalık Holding'in hedefinde kısa süre önce Cengiz Holding’e devredilen Çayeli Bakır İşletmeleri çevresindeki bölgeler yer alıyor.

BirGün'den Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından ihale edilen bu sahaların çoğunluğunun Cengiz ve Çalık Holding kontrolünde olması dikkat çekiyor.

Karıncalar Karadeniz Dayanışması ve İkizdere Dernekler Federasyonu Çevre Komisyonu Başkanı Aslı Kahraman Eren, Cengiz Holding’in "gözünü Rize’ye diktiğini" ifade ederek, 24 köyü kapsayan bu devasa ruhsatlandırma sürecinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Eren, şirketlerin bölgedeki etki alanını genişletme çabasına karşı Haziran ayının son haftasında geniş katılımlı bir bilgilendirme paneli düzenleyeceklerini duyurdu.

24 KÖY AYAĞA KALKTI

Bölge halkı, madencilik faaliyetlerinin yaratacağı ağır metal kirliliği ve asit maden drenajlarının çay ve fındık üretimini geri dönülmez şekilde bitireceğinden endişe ediyor.

Hazırlanan itiraz dilekçelerinde, projelerin mülkiyet hakkını ihlal ettiği ve olası kamulaştırmalarla köylülerin topraklarından koparılacağı vurgulandı. Özellikle Senoz Vadisi ve Kaptanpaşa Havzası'ndaki arıcılık faaliyetlerinin de risk altında olduğu kaydedildi.

Çayeli Maltepe Köyü’nden Murat Marangoz, projenin büyüklüğüne tepki göstererek, "Bir maden sahasının 24 köyü kapsayacak şekilde büyütülmesi, insanların köylerinde yaşayamaz hale gelmesi demektir. Çayeli’nin geleceğinin şirketlerin kâr hırsına teslim edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Bölge sakinleri, Erzincan İliç’te yaşanan facianın benzerinin Karadeniz’in dik yamaçlarında yaşanması durumunda sonuçların çok daha ağır olacağı uyarısında bulunarak "Çayımızı, derelerimizi madenlere vermeyeceğiz" sloganıyla mücadele başlattı.

