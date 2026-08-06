SPK'dan 4 şirkete halka arz onayı: Fiyatlar belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde yer alan kararlarla dört ayrı şirketin halka arzına yeşil ışık yaktı. Bültende ayrıca sermaye artırımları, borçlanma araçları ve yeni fon kuruluşlarına ilişkin onaylar da yer aldı.

DÖRT ŞİRKETE HALKA ARZ ONAYI

Kurul, Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ'nin 73,70 liradan, Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 85,40 liradan, Türker Vangölü Enerji Yatırım AŞ'nin 136 liradan ve Kapeks Kimya Sanayi AŞ'nin 94 liradan halka arz edilmesini uygun buldu.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARI ONAYLANDI

SPK, Derlüks Yatırım Holding AŞ'nin 791,8 milyon liralık, Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 400,2 milyon liralık ve Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 64,3 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımlarını onayladı.

BORÇLANMA ARAÇLARINA İZİN

Kurul, Brisa, Garanti BBVA Operasyonel Kiralama, Quick Finansman, Hepsi Finansman, Arsan Finans Faktoring, Strateji Holding, Korteks Mensucat, Ak Yatırım, Oyak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım'ın toplamda milyarlarca lira tutarındaki borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verdi. Ayrıca BNP Paribas, DK Varlık Kiralama ve Pasha Yatırım Bankası'nın kira sertifikası ve VDMK ihracı başvuruları da onaylandı.