Halka arz olan şirketlere yenileri ekleniyor: SPK iki tanesine daha onay verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı haftalık bültende piyasaları yakından ilgilendiren yeni kararlarını duyurdu. Kurul, Quick Sigorta A.Ş. ile Bewen Enerji A.Ş.’nin halka arz başvurularına resmi onay verdi.

İKİ ŞİRKET BORSAYA ADIM ATIYOR

SPK'nın haftalık bülteninde yer alan detaylara göre, Quick Sigorta AŞ'nin halihazırda 433 milyon 300 bin lira düzeyinde bulunan sermayesi, bedelli sermaye artırımı yöntemiyle 481 milyon 612 bin 950 liraya yükseltilecek. Bu işlem kapsamında, 48 milyon 312 bin 950 lira nominal değere sahip paylar hisse başına 76,60 lira sabit fiyat üzerinden halka arz edilerek yatırımcılara sunulacak.

Kurul tarafından halka arzına onay verilen diğer şirket olan Bewen Enerji AŞ'nin ise 261 milyon lira olan mevcut sermayesi 317 milyon liraya çıkarılacak. Bu süreçte 56 milyon liralık bedelli sermaye artırımı gerçekleştirilecek olup, buna ek olarak mevcut ortakların elinde bulunan 24 milyon lira nominal değerli payların da satışı yapılacak. Şirket payları için belirlenen sabit halka arz fiyatı ise 48,10 lira olarak açıklandı.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINA ONAY

Halka arzların yanı sıra SPK, şirketlerin bedelsiz sermaye artırımı taleplerini de karara bağladı. Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımı başvurusu kabul edilerek; şirketin iç kaynaklarından 266 milyon 367 bin 619,6 lira ve kâr payından 208 milyon 632 bin 380,4 liralık sermaye artırımı yapması uygun bulundu.

Ayrıca, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 950 milyon liralık ve Tarım Kredi Hayvancılık AŞ'nin 150 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurularına da Kurul tarafından yeşil ışık yakıldı.

ŞİRKETLERE MİLYARLARCA LİRALIK BORÇLANMA İZNİ

Bültende en çok dikkat çeken bölümlerden birini ise holdinglere, gayrimenkul şirketlerine ve bankalara verilen devasa borçlanma aracı ihraç tavanı izinleri oluşturdu. Kurulun uygun bulduğu Türk Lirası cinsinden borçlanma limitleri şu şekilde sıralandı:

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ: 2 milyar lira

Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ: 400 milyon lira

D Yatırım Bankası AŞ: 4 milyar lira

Derlüks Yatırım Holding AŞ: 2 milyar lira

TEB Finansman AŞ: 4 milyar lira

Döviz cinsinden borçlanma taleplerini de değerlendiren SPK, Ecogreen Enerji Holding AŞ'ye 300 milyon ABD doları tutarında yurt dışı borçlanma aracı ihracı izni verdi. Aynı bültende Şekerbank TAŞ'nin 250 milyon ABD doları tutarındaki varlık teminatlı menkul kıymet ihracı başvurusu da onaylandı.

DEV KİRA SERTİFİKASI İHRAÇLARI

Kurul, şirketlerin kira sertifikası (sukuk) ihraç tavanı başvurularını da onaylayarak piyasaya milyarlarca liralık yeni kağıt sürülmesinin önünü açtı. Onaylanan kira sertifikası limitleri şöyle gerçekleşti:

KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ: 5 milyar lira

Halk Varlık Kiralama AŞ: 3 milyar lira

Tera Varlık Kiralama AŞ: 12 milyar lira

GY Varlık Kiralama AŞ: 3 milyar lira

YENİ FON KURULUŞU VE YETKİLENDİRME

SPK bülteninde son olarak, Osmanlı Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu'nun kuruluşuna ve bu fonun katılma paylarının halka arzına ilişkin hazırlanan izahnameye onay verildiği duyuruldu.

Öte yandan, Önder Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ adlı şirket de Kurul tarafından "Gayrimenkul Dışındaki Varlıkları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar" listesine eklendi.