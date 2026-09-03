Son dakika | TÜİK ağustos enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) piyasaların ve milyonların beklediği ağustos ayı enflasyonunu açıkladı.

TÜİK Ağustos 2026'da Tüketici fiyat endeksini (TÜFE) aylık yüzde 1,84 yıllık ise yüzde 31,51 olarak açıkladı.

ZAM AYI GEÇTİ ENFLASYON YÜKSELDİ

Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin zam oranını belirleyen Haziran 2026 enflasyonu TÜİK tarafından 0,99 olarak yılın en düşük aylık enflasyonu olarak açıklanmıştı.

Temmuz enflasyonu ise 1,78 yıllık ise yüzde 31,75 olarak açıklanmıştı.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin, zam ayları olan aralık ve haziran aylarında büyük düşüş yaşaması dikkat çekiyor.

ŞİMŞEK'İN HEDEFİ VE TÜİK'İN VERİSİ AYLARDIR TUTMUYOR

2023 yılında ekonomi yönetimine geçen ve enflasyonu düşürmek için sıkı para politikasını devreye alan Mehmet Şimşek'in bu kemer sıkma politikasına karşın enflasyonun yüksek seyri dikkat çekiyor.

Yıllardır yüksek enflasyon altında ezilen milyonlara, iyimser hedefler sunulsa da, TÜİK'e göre bile yıllık enflasyon 57 aydır yüzde 30'un üzerinde açıklanıyor.

2025'TE YÜZDE 20'NİN ALTINA DÜŞECEKTİ...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül 2024'te şu sözleri sarf etmişti:

"2025'in ilk çeyreğinde enflasyon yüzde 30'lu rakamlara düşecek. Haziran, temmuz gibi çok büyük ihtimalle yüzde 20'li rakamlara düşecek. Belki daha önce düşer. 2025'in sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına indirebileceğimize samimi şekilde inanıyorum. Kredibilite konuşarak kazanılmaz, sonuç üreterek elde edilir. Enflasyonla ilgili tereddütlere saygı duyuyorum ama biz inanıyoruz ve programımız sonuçları üretecek. Kalıcı refah artışı için, daha adil gelir dağılımı için enflasyonu tekrar tek haneye indireceğiz."

BEKLENTİ NEYDİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, ağustos ayına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 1,67 olarak gerçekleşti.

Öte yandan Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini 2 puan yükseltilerek yüzde 28'e çıkarıldı.

ENAG VE İTO ENFLASYONU YİNE TÜİK'TEN YUKARI!

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) TÜİK'ten hemen önce Ağustos 2026 enflasyonunu aylık bazda yüzde 2,24 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 49,03 olarak açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı ve enflasyonda öncü veri olan İstanbul enflasyonu da TÜİK'den yüksek geldi.

İstanbul ağustos ayı enflasyonu aylık yüzde 1,66 ve yıllık yüzde 34,96 olarak gerçekleşti.

GEÇEN AYLARDA ENFLASYON

Geçtiğimiz aylarda enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti:

Temmuzda aylık enflasyon yüzde 1,78 yıllık ise yüzde 31,75 olarak açıklandı.

Haziranda aylık 0,99 yıllık ise 32,11 olarak açıkladı.

Mayıs ayında enflasyon aylık 1,71, yıllık ise 32,61 olarak açıkladı.

Nisan 2026'da aylık enflasyon 4,18 artarken, yıllık bazda 32,37 oldu.

TÜİK'in 2026'nın ilk 3 ayına ait enflasyon verileri şöyle olmuştu:

Mart ayı enflasyon oranı 1,94, yıllık enflasyon yüzde 30,84 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında 2,96 yıllık enflasyon yüzde 31,53 oldu.

Ocak 2026'da aylık enflasyon 4,84, yıllık enflasyon yüzde 30,65 olmuştu.

Öte yandan geçen ay açıklanan 31,62 yıllık enflasyona göre Türkiye, dünyada enflasyonu en yüksek olduğu 4. ülke oldu.