Son dakika | Memur ve emekliye ek zam gelecek mi? Cevdet Yılmaz'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği 'Anadolu Sohbetleri' programında medya mensuplarının karşısına geçerek ekonomiye ve gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu.

Yılmaz milyonlarca emekli ve memurun yüksek enflasyona kalkan olması için beklediği ek zam haberini vermezken, kapıyı da kapattı. Yılmaz kanunen 6 aylık enflasyon farkına göre artışın belirlendiğini vurguladı ve ek zam beklentilerini boşa düşürdü.

EKONOMİ PROGRAMINI SAVAŞ SARSMIŞ!

Ekonomik programa dair değerlendirmeler yapan Yılmaz, ABD-İsrail ve İran eksenindeki savaşın Türkiye'nin ekonomi politikaları üzerinde dışsal bir baskı yarattığını ifade etti. Tüm dünyada enflasyonu yukarı yönlü tetikleyen ve büyümeyi baskılayan bu sürecin; enerji, lojistik, sigortacılık ve finans alanlarında maliyetleri artırdığına dikkat çekti.

Merkez bankalarının küresel çapta faiz oranlarını yüksek tutmak zorunda kaldığını anlatan Yılmaz, dış etkenlerin program üzerinde geçici farklılıklara sebep olabileceğini ancak temel istikametten sapılmadığını savundu. Bütçe üzerinde ağır bir tahribat yaratmasına karşın enflasyonun etkilerini sınırlamak amacıyla eşel mobil sistemini devreye aldıklarını ve beklentilerin bozulmasını engellediklerini dile getirdi.

Petrol fiyatlarında nispi bir normalleşme gözlemlediklerini aktaran Yılmaz, yaz aylarından ve savaşın etkilerinin azalmasından sonra enflasyonla mücadelenin daha da güçleneceğini belirtti.

EMEKLİ İÇİN MECLİS İŞARET ETTİ

Para ve maliye politikalarının yanında konut, gıda, enerji ve insan kaynakları gibi alanlarda arz yönlü politikalara ağırlık verdiklerini bildiren Yılmaz, yılın ilk 6 aylık döneminde beklentilerin üzerinde bir enflasyon tablosuyla karşılaştıklarını kabul etti.

Temmuz enflasyonunun netleşmesiyle memur ve emekli maaşlarının şekilleneceğini hatırlatan Yılmaz, "Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik, böyle bir prensibimiz var" ifadelerini kullandı.

Enflasyon oranlarının maaşlara yansıtıldığını iddia eden Yılmaz, bunun otomatik olarak gerçekleşmediği tek kalemin en düşük emekli maaşı olduğunu belirterek, bu durumun kanuni bir düzenleme gerektirdiğini ve Meclis'in gerekli çalışmaları yapacağını kaydetti. Primi yüksek olanlar lehine bir adaletsizlik yaratıldığı eleştirilerine ise sosyal devlet ilkesini gerekçe göstererek yanıt verdi.

ABD İLE İLİŞKİLER VE NATO ZİRVESİ

Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan NATO Zirvesi'nin örgüt tarihinin en ilginç toplantılarından biri olacağının altını çizen Yılmaz, ABD ile Türkiye arasındaki bağlar açısından da bu zirvenin önemli bir zemin oluşturacağını vurguladı. Liderler düzeyindeki görüşmelerin ikili ilişkilere olumlu yansıdığını aktaran Yılmaz, ABD ile çözüm bekleyen pek çok sorun dosyası bulunduğunu, CATSA yaptırımları ve Halk Bankası süreçleriyle ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü anlattı. Yılmaz, Trump yönetiminin Türkiye'ye dönük pozitif bir diyalog içinde olduğunu da sözlerine ekledi.

YENİ ANAYASA İÇİN 20'DEN FAZLA TOPLANTI YAPILDI

Yeni anayasa konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bu hedefin ortak bir arzu olduğunu ancak Cumhur İttifakı'nın Meclis'te anayasayı tek başına değiştirecek çoğunluğa sahip bulunmadığını hatırlattı. Katı maddeler dayatmak yerine müzakere prensipleriyle diğer siyasi partilere çağrı yapan Yılmaz, kendi liderliğinde kurulan bir grupla 20'yi aşkın toplantı gerçekleştirdiklerini ve mutfak hazırlıklarını neredeyse tamamladıklarını bildirdi. Cumhurbaşkanının yeniden adaylığı konusunda spesifik bir çalışma yürütmediklerini, sadece anayasanın geneline odaklandıklarını öne sürdü.

SÜREÇ VE YASAL DÜZENLEMELER

"Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamındaki yasal adımlara ilişkin bilgi veren Yılmaz, Meclis'in kapanış tarihi olan temmuz sonuna kadar bu düzenlemelerin yetiştirilmesine gayret edildiğini aktardı.

Örgütün silah bırakması karşılığında karşılaşacağı yasal çerçevenin belirlenmesi adına bir yasa mühendisliği çalışmasına ihtiyaç duyulduğunu ve sürecin belirli koşullara ve takvime bağlanacağını ifade etti. Abdullah Öcalan'ın statüsüne yönelik tartışmalarda ise temel odağın örgütün kendini feshetmesi ve silah bırakması olduğunu yineledi.