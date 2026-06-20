Goldman Sachs'tan dikkat çeken rapor: Enflasyon beklentisi yukarı revize edildi

Dünyanın en büyük ve en etkili küresel yatırım bankacılığı ve finansal hizmetler şirketlerinden biri olarak ön plana çıkan Goldman Sachs Türkiye’deki enflasyona yönelik dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

YÜZDE 27,5’TEN YÜZDE 29'A YÜKSELTTİ

Goldman Sachs Türkiye’de enflasyon dinamiklerine ilişkin yeni bir analizde bulunarak, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %27,5’ten %29’a kadar çıkardı.

Öte yandan değerlendirmede büyüme kur ve beklentiler arasındaki ilişkinin enflasyon üzerinde daha güçlü hale geldiğine dikkat çekildi. Dünyaca ünlü banka raporda devam eden dezenflasyon sürecinde Çekirdek enflasyonun ekonomik aktivitenin yavaşladığı dönemlerde gerilemeye başladığını da vurguladı.

Söz konusu raporda enerji fiyatları da mercek altına alındı petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki doğrudan etkisinin zaman içerisinde azaldığına dikkat çekilirken bununla birlikte beklentiler kanalı üzerinden dolaylı etkinin güçlü bir şekilde sürdüğü de kaydedildi.



Kur kanalına yönelik değerlendirmede 2021 ila 2023 yılları arasındaki dönemde kur değişkenliğini yaklaşık %60 seviyesine kadar yükseldiği ardından gerileme yaşansa da mevcut seviyenin Ortodoks politika dönemine kıyasla yüksek kaldığı belirtildi.

DEĞER KAYBI EĞİLİMİ SÜRÜYOR

Değerlendirmede Goldman Sachs, Türk Lirası'ndaki değer kaybı eğiliminin sürdüğünü ancak dolarizasyona yönelimin sınırlı kaldığını değerlendirdi.



Bankaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası finansal istikrarı korumak ve dolarizasyon risklerini sınırlamak amacıyla daha hızlı kur ayarlamalarına izin verebilir. Bununla birlikte sıkı para politikası duruşunun korunması bekleniyor.