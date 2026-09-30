Son dakika | Katılımevim ve Birevim'im satışında başvuru yapıldı

Fon skandalının başrollerinden olan Pusula Holding'in tasarruf şirketlerinden olan ve milyonların haber beklediği Katılımevim ve Birevim ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye Emlak Katılım Bankası, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş. paylarının devrine ilişkin Rekabet Kurumu'na izin başvurusunda bulundu.

Banka ayrıca diğer izin ve onay süreçlerinin devam ettiğini açıkladı.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Türkiye Emlak Katılım Bankası, söz konusu üç şirketin paylarının devrine ilişkin olarak Rekabet Kurumu'na izin başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Bankanın 30 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, pay devir işlemleri kapsamında Rekabet Kurumu'na yapılan başvuru hakkında bilgi verildi.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

KAP açıklamasına göre başvuru, bankanın daha önce 17 Eylül 2026 ve 25 Eylül 2026 tarihlerinde yaptığı özel durum açıklamalarının ardından gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş. paylarının Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin işlemler çerçevesinde, 30 Eylül 2026 tarihinde Rekabet Kurumu nezdinde gerekli izin başvurusu yapıldı.

Bankadan yapılan açıklamada, devir sürecine dair diğer izin ve onay süreçlerinin de devam ettiği belirtildi.

KATILIMEVİM VE BİREVİM SÜRECİ

Binlerce kişinin birikimlerini değerlendirmek üzere başvurdukları Katılımevim ve Birevim şirketleri fon skandalında sahibi tutuklanan ve işlemleri durdurulan Pusula Holding'e bağlıydı. Fon skandalının patlaması ile iki şirketin işlemlerinin Ziraat Bankası ve İş Bankası tarafından yürütüleceği açıklanmıştı.

Hemen ardından da bu şirketleri kamu bankası olan Emlak Katılım Bankası'nın alacağı açıklanmıştı. Emlak Katılım'ın ne zaman alacağı merak ediliyordu. Son gelişme ile birlikte satış süreci resmi olarak başlamış oldu. Önümüzdeki günlerde atılacak adımlar binlerce yatırımcı tarafından merakla takip ediliyor.