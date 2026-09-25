Son dakika | Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması

Emlak Katılım, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.’nin pay devir işlemleri için resmi başvuruların yapıldığını açıkladı.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 17 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen Özel Durum Açıklaması'nın ardından banka ve taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Bu kapsamda, pay devir işlemleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdinde, ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaylara ilişkin başvuruların yapıldığı bildirildi.

İZİNLER SONRASI İŞLEMLER EN KISA SÜREDE YAPILACAK AÇIKLAMASI

Emlak Katılım, ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasının ardından pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini duyurdu.

KATILIMEVİM VE BİREVİM'İN EMLAK KATILIM TARAFINDAN ALINACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Fon skandalı ile gündeme gelen ve bağlı holding yöneticileri tutuklanan Katılımevim ve Birevim'in sürece dahil olması büyük endişe yaratmıştı. Birikimlerini, ev ve araba almak üzere buralarda değerlendirmek isteyenler, söz konusu şirketlere ne olacağını merak ediyordu.

Krizin ardından Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ'nin, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Birevim Tasarruf Finansman AŞ'yi satın almak üzere görüşmelere başladığı açıklanmıştı.

SÜREÇ BELİRSİZLİĞİ

Devir işleminin ne zaman olacağı merak konusuydu. Yapılan bu açıklama ile belirsizlik sürecine dair bir adım atılmış oldu. İzinlerin çıkması ve sonrasındaki süreç için resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.