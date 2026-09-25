Emlak Katılım listeye eklemişti: O bankayı satıp Katılımevim ve Birevim'e kaynak oluşturacak iddiası

Fon soruşturmasıyla gündemin merkezine yerleşen Pusula Grubu’nun finans şirketlerinde satış trafiği hız kesmeden sürüyor.

Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi (Emlak Katılım), 25 Eylül sabahı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Katılımevim Tasarruf Finansman Anonim Şirketi, Birevim Tasarruf Finansman Anonim Şirketi ve İktisat Katılım Bankası Anonim Şirketi’nin pay devir işlemleri için resmi izin sürecinin başlatıldığını duyurdu.

SATIP KAYNAK YARATACAK

Dikkat çeken ise daha önce sadece iki tasarruf şirketinin alınacağı açıklanırken listede İktisat Katılım Bankas'nın da yer alması oldu.

Bu gelişmenin ardından Bloomberg dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Buna göre, Katılımevim, İktisat Katılım Bankası'nın paylarını devraldıktan sonra satacak ve Katılımevim ile Birevim için kaynak yaratacak.

AÇIKLAMADA NE DENMİŞTİ?

Bankanın açıklamasına göre gerekli izin ve onay başvuruları; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) yapıldı. Emlak Katılım, gerekli izinlerin alınmasının ardından pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Ancak devir işlemleri henüz tamamlanmış değil.

SEKİZ GÜN ÖNCE İKTİSAT KATILIM YOKTU

Bugünkü açıklamayı kritik hale getiren en önemli ayrıntı, sekiz gün önceki KAP bildiriminde saklı duruyor. Emlak Katılım, 17 Eylül’de yaptığı ilk açıklamada bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman’ın büyüme stratejisi kapsamında yalnızca Katılımevim Tasarruf Finansman ve Birevim Tasarruf Finansman için satın alma görüşmelerine başladığını duyurmuştu.

O açıklamada İktisat Katılım Bankası’nın adı yer almıyordu. Bugünkü KAP açıklamasıyla birlikte satın alma ve devir paketinin kapsamı ilk kez doğrudan bankacılık sektörüne genişlemiş oldu.

10 MİLYAR TL SERMAYELİ BANKA MASADA

İktisat Katılım Bankası küçük ölçekli bir kuruluş değil. Bankanın resmi kurumsal bilgilerine göre taahhüt edilmiş ve ödenmiş sermayesi 10 milyar Türk Lirası (TL) seviyesinde bulunuyor. Daha da önemlisi, Pusula Grubu içinde yalnız birkaç ay önce yapılan yeniden yapılanmada bankanın değeri için somut bir rakam ortaya konulmuştu. İktisat Katılım paylarının Pusula Finans Holding Anonim Şirketi’ne devrinde esas alınan bağımsız değerleme raporunda bankanın 31 Aralık 2025 itibarıyla piyasa değeri 12 milyar 421 milyon 871 bin 197 TL olarak hesaplandı.

Değerlemede net aktif değer yöntemine yüzde 60, piyasa çarpanları analizine yüzde 40 ağırlık verildi. Maliyet yaklaşımında 10,6 milyar TL, piyasa yaklaşımında ise 15,1 milyar TL değer hesaplandı ve nihai şirket değeri 12,42 milyar TL olarak belirlendi.

Payların Pusula Finans Holding’e devri 22 Nisan 2026’da gerçekleştirildi. Dolayısıyla Emlak Katılım’ın hamlesi yalnız iki tasarruf finansman şirketinin satın alınmasından ibaret kalmadı; dosyanın içine birkaç ay önce 12,42 milyar TL değer biçilen bir banka da dahil edildi.

TERA ANLAŞMASININ AKIBETİ BELİRSİZ

Bundan yalnızca 12 gün önce, 13 Eylül’de, bambaşka bir devir açıklaması yapılmıştı. Tera Grubu, Pusula Finans Holding ve finansal iştiraklerinin Tera Grubu’na devrine ilişkin “temel ticari ve finansal şartlar konusunda anlaşmaya varıldığını” duyurmuştu. O pakette açık biçimde Pusula Finans Holding, İktisat Katılım Bankası, Katılımevim ve Birevim Tasarruf Finansman bulunuyordu. Açıklamada resmi izin ve onay sürecine geçildiği de belirtilmişti.

Bugün ise aynı finansal yapının üç önemli varlığı için bu kez Emlak Katılım resmi izin ve onay başvurularının yapıldığını KAP’a bildirdi. Bu durum, "Tera ile yapılan anlaşmanın akibeti ne oldu?" sorusunu gündeme getirirken; bugünkü Emlak Katılım açıklamasında Tera Grubu’na ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi. Tera ile daha önce açıklanan devir anlaşmasının sona erip ermediği, değiştirilip değiştirilmediği veya Emlak Katılım işleminin bu anlaşmanın devamı niteliğinde farklı bir hukuki yapı üzerinden yürütülüp yürütülmediği ise henüz açıklanmış değil.

BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Devir paketinin diğer önemli ayağını ise Borsa İstanbul’da işlem gören Katılımevim oluşturuyor. Şirketin 2025 yıl sonu finansallarına göre toplam varlıkları yaklaşık 47,46 milyar TL, net dönem kârı ise yaklaşık 8,73 milyar TL seviyesindeydi. Katılımevim’in 2025 yılındaki toplam sözleşme hacmi de yaklaşık 183,5 milyar TL olarak açıklanmıştı. Emlak Katılım’ın resmi izin sürecine taşıdığı yapı yalnızca şirket sayısıyla değil, bu devasa bilanço büyüklükleri açısından da dikkat çekiyor.

17 Eylül’de başlayan süreçte masada iki tasarruf finansman şirketi bulunurken, sekiz gün sonra tablo değişti ve masada Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası yer aldı. Üstelik süreç “görüşme” aşamasından çıkarak Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK ve BDDK nezdindeki resmi izin ve onay başvurusu aşamasına geçmiş durumda.