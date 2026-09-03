Son dakika | Eylül ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Temmuz ayı enflasyon verisini yüzde 31.51 olarak açıkladı.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine göre Eylül ayı kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı 31,79 olarak hesaplandı.

Geçtiğimiz ay milyonlarca kiracı için artış oranı 31.90 olarak açıklanmıştı. Kira artış oranları Haziran'da 32,03, Nisan ve Mayıs 2026 kira artış oranları ise sırasıyla 32,65 ve 32,43 olarak belirlenmişti.

Şubat 2026 kira artış oranı 33,98, Ocak 2026'da da yüzde 34, 88 olarak açıklanmıştı.

2025 Aralık ayında zam oranı yüzde 35,91 olarak hesaplanmıştı.

Eylül ayında kiracılar ve ev sahipleri kira zammını açıklanan güncel zam oranı üzerinden yapacak. Öte yandan başta İstanbul olmak üzere yüksek kiralar vatandaşı zorlarken araştırmalar megakentteki en düşük kira tutarının 20 bin liranın üzerine çıktığını gösterdi. Yüksek kira tutarları asgari ücretli için barınmayı sorunlu hale getiriyor.

PANDEMİDEN SONRA YÜZDE 25 SINIRI GETİRİLMİŞTİ

2024 Temmuz ayına kadar iki yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Şimşek’in ekonomi yönetimiyle birlikte bu uygulama kaldırılarak kira artışlarında yeniden enflasyon oranı esas alınmaya başlandı.

Son iki yıldır kira artışları TÜFE’ye göre belirleniyor. İstanbul başta olmak üzere yüksek kira fiyatları, milyonlarca kiracı için ciddi bir sorun olmaya devam ediyor.