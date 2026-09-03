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Halk TV Ekonomi Son dakika | Eylül ayı kira artış oranı belli oldu

Son dakika | Eylül ayı kira artış oranı belli oldu

Eylül ayı kira artış oranı TÜİK'in Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 31,51 oranında açıklamasıyla belli oldu. Kira artış oranı yüzde 31,79 olarak netleşti.

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Son dakika | Eylül ayı kira artış oranı belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Temmuz ayı enflasyon verisini yüzde 31.51 olarak açıkladı.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine göre Eylül ayı kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı 31,79 olarak hesaplandı.

Son dakika | Eylül ayı kira artış oranı belli oldu - Resim : 1

Eylül ayı kira artış oranına göre örnek kira hesaplaması şu şekilde:
Mevcut Kira Bedeli Zam Oranı Zam Tutarı Yeni Kira Bedeli
20.000 TL %31,79 6.358 TL 26.358 TL
30.000 TL %31,79 9.537 TL 39.537 TL
40.000 TL %31,79 12.716 TL 52.716 TL
50.000 TL %31,79 15.895 TL 65.895 TL
60.000 TL %31,79 19.074 TL 79.074 TL
70.000 TL %31,79 22.253 TL 92.253 TL
80.000 TL %31,79 25.432 TL 105.432 TL
90.000 TL %31,79 28.611 TL 118.611 TL
100.000 TL %31,79 31.790 TL 131.790 TL

Geçtiğimiz ay milyonlarca kiracı için artış oranı 31.90 olarak açıklanmıştı. Kira artış oranları Haziran'da 32,03, Nisan ve Mayıs 2026 kira artış oranları ise sırasıyla 32,65 ve 32,43 olarak belirlenmişti.

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Şubat 2026 kira artış oranı 33,98, Ocak 2026'da da yüzde 34, 88 olarak açıklanmıştı.

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2025 Aralık ayında zam oranı yüzde 35,91 olarak hesaplanmıştı.

Eylül ayında kiracılar ve ev sahipleri kira zammını açıklanan güncel zam oranı üzerinden yapacak. Öte yandan başta İstanbul olmak üzere yüksek kiralar vatandaşı zorlarken araştırmalar megakentteki en düşük kira tutarının 20 bin liranın üzerine çıktığını gösterdi. Yüksek kira tutarları asgari ücretli için barınmayı sorunlu hale getiriyor.

PANDEMİDEN SONRA YÜZDE 25 SINIRI GETİRİLMİŞTİ

2024 Temmuz ayına kadar iki yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Şimşek’in ekonomi yönetimiyle birlikte bu uygulama kaldırılarak kira artışlarında yeniden enflasyon oranı esas alınmaya başlandı.

Son iki yıldır kira artışları TÜFE’ye göre belirleniyor. İstanbul başta olmak üzere yüksek kira fiyatları, milyonlarca kiracı için ciddi bir sorun olmaya devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Kira Enflasyon TÜİK Zam
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